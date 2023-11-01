Миротворчі сили можуть зайти до Гази, але після падіння режиму ХАМАС — Bloomberg

У Білому домі обговорюють перспективи створення миротворчих сил у Газі після повної ліквідації терористів ХАМАС.

Миротворчі сили у Газі: що відомо

Сенатор Демократичної партії від штату Меріленд Кріс Ван Холлен та його колега від штату Коннектикуту Річард Блюменталь підтвердили, що у Білому домі обговорюють перспективи створення миротворчих сил у Газі після повної ліквідації терористів ХАМАС. При цьому в миротворчий контингент не входитимуть американські війська.

Слова обох політиків передає американське агентство Bloomberg. Вони помітили, що подібні розмови ведуться в кулуарах і вельми дотично, оскільки занадто рано починати подібний процес публічно.

Йдуть розмови щодо можливого складу міжнародних сил у Газі після завершення війни. Я вважаю, що вони необхідні у цьому регіоні, щоб надалі контролювати перехідні процеси, – сказав Ван Холлен у розмові з журналістами. Поширити

Нагадаємо, Болівія заявила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем через війну з терористами ХАМАС. За версією керівництва південноамериканської країни, саме Єрусалим ініціював геноцид населення Палестини.

Водночас і Ємен буквально розпочав військову операцію проти Ізраїлю, посилаючись на бомбардування Гази. Представник тамтешніх хуситів Яхья Саріє Ану заявив, що удари по ізраїльській території продовжуватимуться доти, доки ЦАХАЛ не припинить "розправу" над палестинцями.

Наземна операція Ізраїлю у Газі

Станом на 1 листопада ЦАХАЛ продовжує з повітря та на землі атакувати сили бойовиків ХАМАС у Газі, у регіоні сталося чергове відключення зв'язку та інтернету.

Під час наземної операції ізраїльська армія намагається просуватися до міста Газа та вже повідомила про втрати.

ізраїльським військовим вдалось просунутись у північній частині анклаву і встановити прапор Ізраїля на даху курортного готелю в Газі.

Готель розташований у більш ніж трьох кілометрах від кордону Гази з Ізраїлем.