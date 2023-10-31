США підтримали намір Ізраїлю не припиняти вогонь у Секторі Газа

Сполучені Штати Америки на даний момент не підтримують заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАC.
Чи буде Ізраїлю припиняти вогонь у Секторі Газа
Кірбі зазначив, що натомість слід розглянути гуманітарні паузи для доставки допомоги в Газу.
За його словами, США впевнені у тому, що кількість вантажівок із гуманітарною допомогою, які потрапляють до Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах з Єгиптом, буде збільшено.
Що відомо про успіхи ЦАХАЛа у військовій операції в Газі
За інформацією видання, ізраїльським військовим вдалось просунутись у північній частині анклаву і встановити прапор Ізраїля на даху курортного готелю в Газі.
Журналісти видання за допомогою геолокації визначили, що готель розташований у більш ніж трьох кілометрах від кордону Гази з Ізраїлем.
Відео із ізраїльським військовим було зняте за кілька миль на північ від центру міста Газа.
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