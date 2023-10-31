США підтримали намір Ізраїлю не припиняти вогонь у Секторі Газа

Сполучені Штати Америки на даний момент не підтримують заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАC.

Чи буде Ізраїлю припиняти вогонь у Секторі Газа

Ми не віримо, що припинення вогню зараз є правильною відповіддю. На цей момент ми не підтримуємо припинення вогню, - заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Поширити

Кірбі зазначив, що натомість слід розглянути гуманітарні паузи для доставки допомоги в Газу.

За його словами, США впевнені у тому, що кількість вантажівок із гуманітарною допомогою, які потрапляють до Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах з Єгиптом, буде збільшено.

На цьому першому етапі, про який ми говорили з ізраїльтянами, ми намагаємося підняти цю кількість приблизно до 100 на день, – наголосив Кірбі. Напередодні через КПП пройшло близько 45 вантажівок. Поширити

Що відомо про успіхи ЦАХАЛа у військовій операції в Газі

За інформацією видання, ізраїльським військовим вдалось просунутись у північній частині анклаву і встановити прапор Ізраїля на даху курортного готелю в Газі.

Журналісти видання за допомогою геолокації визначили, що готель розташований у більш ніж трьох кілометрах від кордону Гази з Ізраїлем.

Солдати 52 батальйону 401 бригади розмахують ізраїльським прапором у самому центрі Гази, на пляжі... Ми не пробачимо і не забудемо, і ми не зупинимося до перемоги, - розповідає один з ізраїльських військових. Поширити

Відео із ізраїльським військовим було зняте за кілька миль на північ від центру міста Газа.