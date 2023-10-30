Ізраїль закликав своїх громадян терміново залишити Північний Кавказ
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Ізраїль закликав своїх громадян терміново залишити Північний Кавказ

Ізраїль закликав своїх громадян терміново залишити Північний Кавказ

Рада національної безпеки та міністерство закордонних справ Ізраїлю рекомендували своїм громадянам залишити республіки Адигея, Чечня, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія-Аланія, а також Краснодарський та Ставропольський краї зі столицею Мінеральні Води.

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Таке рішення ухвалене з огляду на події минулої ночі у Дагестані та можливі напади, масові акції та насильство щодо ізраїльських та єврейських об'єктів на Північному Кавказі.

Рекомендуємо усім ізраїльтянам, які перебувають за кордоном, проявляти пильність, триматися подалі від демонстрацій та протестів і підкорятися місцевим силам безпеки у разі, якщо вони виявляться втягнутими в інциденти, — йдеться у повідомленні прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу.

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Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.

Погрози розправитися із євреями — наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами.

Він додав, що звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.

Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі.

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