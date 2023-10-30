Ізраїль закликав своїх громадян терміново залишити Північний Кавказ

Рада національної безпеки та міністерство закордонних справ Ізраїлю рекомендували своїм громадянам залишити республіки Адигея, Чечня, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія-Аланія, а також Краснодарський та Ставропольський краї зі столицею Мінеральні Води.
МЗС підвищило рівень загрози для регіону до найвищого, четвертого
Таке рішення ухвалене з огляду на події минулої ночі у Дагестані та можливі напади, масові акції та насильство щодо ізраїльських та єврейських об'єктів на Північному Кавказі.
МЗС України відповіло на закиди РФ
Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.
Він додав, що звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-