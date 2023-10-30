Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Северный Кавказ

Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел Израиля рекомендовали своим гражданам покинуть республики Адыгея, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, а также Краснодарский и Ставропольский края со столиц.

МИД повысил уровень угрозы для региона до самого высокого, четвертого

Такое решение принято с учетом событий минувшей ночью в Дагестане и возможных нападений, массовых акций и насилия в отношении израильских и еврейских объектов на Северном Кавказе.

Рекомендуем всем находящимся за рубежом израильтянам проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и подчиняться местным силам безопасности в случае, если они окажутся вовлеченными в инциденты, — говорится в сообщении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Поделиться

МИД Украины ответило на упреки РФ

Спикер МИД Олег Николенко сказал, что события в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.

Угрозы разделаться с евреями — следствие работы российской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что недавно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями. Поделиться

Он добавил, что обвинение МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.