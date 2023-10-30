Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Северный Кавказ

Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел Израиля рекомендовали своим гражданам покинуть республики Адыгея, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, а также Краснодарский и Ставропольский края со столиц.
МИД повысил уровень угрозы для региона до самого высокого, четвертого
Такое решение принято с учетом событий минувшей ночью в Дагестане и возможных нападений, массовых акций и насилия в отношении израильских и еврейских объектов на Северном Кавказе.
МИД Украины ответило на упреки РФ
Спикер МИД Олег Николенко сказал, что события в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.
Он добавил, что обвинение МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.
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