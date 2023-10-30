Израиль подтвердил казнь немки, которую похитили боевики ХАМАС

МИД Израиля подтвердил гибель гражданки Германии Шани Лук, взятой в заложники боевиками ХАМАС. Девушке было 23 года.

Что известно о гибели девушки

Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил гибель в плену ХАМАС 22-летней гражданки Германии Шаны Люк. Ее тело недавно удалось идентифицировать – девушке отрубили голову.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.



Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.



Our hearts are broken 💔.



May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023

По его словам, еще 40 тел до сих пор не идентифицированы, поскольку подверглись жестоким пыткам, в частности сожжению и расчленению.

Мне очень жаль, но я должен сообщить, что убийство и гибель Шаны Люк подтверждены. Найден ее череп. Это значит, что эти варвары, эти садисты просто отрубили ей голову, когда атаковали, пытали и убивали израильтян. Это большая трагедия, и я выражаю глубочайшие соболезнования ее семье, — отметил Ицхак Герцог. Поделиться

По данным израильской спасательной службы Zaka, на самом месте фестиваля Nova было найдено более 260 тел, однако, общее число погибших может быть еще больше.

К слову, девушка приехала в Израиль на музыкальный фестиваль, который проходил недалеко от границы с сектором Газы. По данным семьи, 7 октября она выбежала на парковку фестиваля Nature Party вблизи кибуца Реим, чтобы выехать оттуда с друзьями двумя машинами.

В этот момент на них напали боевики ХАМАСа. Приятели скрылись в кустах и спаслись, а Шани и ее парень исчезли.

Позже Шани Люк узнали на видео, где боевики везут в Газу обнаженную девушку без сознания. Позже родным сообщили, что Шани находится в больнице на севере сектора и якобы имеет тяжелую травму головы.

Что известно о потерях Израиля и Палестины

Число погибших в Израиле от нападения ХАМАС 7 октября составляет более 1400 человек.

Среди военных количество погибших достигло 304 человек.

В Палестине заявили, что 3478 человек были убиты с тех пор, как Израиль начал бомбить Газу 7 октября в ответ на атаку ХАМАС.

17 октября Минздрав Палестины заявил, что Израиль нанес авиаудару по больнице Ахли-Араб в Секторе Газы. Al Jazeera передает, что погибли около 500 человек.

Израиль заявил, что причиной удара стала ракета ХАМАС, не долетевшая до цели.