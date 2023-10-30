Ізраїль підтвердив страту німкені, яку викрали бойовики ХАМАС

Що відомо про загибель дівчини

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог підтвердив загибель у полоні ХАМАС 22-річної громадянки Німеччини Шани Люк. Її тіло нещодавно вдалося ідентифікувати — дівчині відрубали голову.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.



Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.



Our hearts are broken 💔.



May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023

За його словами, ще 40 тіл досі не ідентифіковані, оскільки зазнали жорстоких тортур, зокрема спалення та розчленування.

Мені дуже шкода, але я маю повідомити, що вбивство й загибель Шани Люк підтверджено. Знайдено її череп. Це означає, що ці варвари, ці садисти просто відрубали їй голову, коли атакували, катували та вбивали ізраїльтян. Це велика трагедія, і я висловлюю найглибші співчуття її сімʼї, — зазначив Іцхак Герцог. Поширити

За даними ізраїльської рятувальної служби Zaka, на самому місці фестивалю Nova було знайдено понад 260 тіл, але, загальна кількість загиблих може бути ще більшою.

До слова, дівчина приїхала до Ізраїлю на музичний фестиваль, який проходив неподалік кордону із сектором Гази. За даними сімʼї, 7 жовтня вона вибігла на паркувальний майданчик фестивалю Nature Party поблизу кібуцу Реїм, щоб виїхати звідти з друзями двома машинами.

У цей момент на них напали бойовики ХАМАС. Приятелі сховалися в кущах і врятувалися, а Шані та її хлопець зникли.

Пізніше Шані Люк впізнали на відео, де бойовики везуть до Гази оголену непритомну дівчину. Пізніше рідним повідомили, що Шані перебуває в лікарні на півночі сектора й нібито має тяжку травму голови

Що відомо про втрати Ізраїлю та Палестини

Кількість загиблих в Ізраїлі від нападу ХАМАС 7 жовтня становить понад 1400 осіб.

Серед військових кількість загиблих досягла 304 осіб.

У Палестині заявили, що 3478 людей було вбито відтоді, як Ізраїль почав бомбардувати Газу 7 жовтня у відповідь на атаку ХАМАС.

17 жовтня МОЗ Палестини заявило, що Ізраїль завдав авіаудару по лікарні Ахлі-Араб у Секторі Гази. Al Jazeera передає, що загинули близько 500 людей.

Ізраїль заявив, що причиною удару стала ракета ХАМАС, яка не долетіла до цілі.