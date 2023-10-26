В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців — МВС

В Ізраїлі зросла кількість жертв серед українців. Наразі відомо про 21 загиблого, а також 1 зниклого безвісти.

В Ізраїлі й секторі Гази зросла кількість загиблих українців

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, в Ізраїлі після початку війни з ХАМАС загинув 21 громадянин України, у секторі Гази — троє, серед яких дві дитини.

На жаль, зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі. Загалом нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також одного зниклого безвісти. У секторі Гази — троє загиблих (двоє дітей та доросла людина), а також шість поранених, із яких троє дітей. Громадяни мають поранення різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога, – зазначив Ніколенко. Поширити

Він також поінформував, що 357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву.

Українські дипломатичні установи підтримують із ними постійний зв‘язок. Водночас контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні сектору Гази та Єгипту наразі не працює, і можливості виїхати наразі немає, зазначив речник МЗС.

Це стосується не лише наших громадян, але і громадян інших держав. МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей, – додав дипломат. Поширити

Загиблі українці в Ізраїлі

Раніше було підтверджено загибель 19 українців в Ізраїлі. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. А у Секторі Гази було відомо про трьох загиблих наших громадян.

24 жовтня керівник відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Тьокін повідомив, що через ракетний обстріл Сектора Гази 24 жовтня загинули двоє українських дітей

За даними підконтрольного ХАМАСу місцевого Міністерства охорони здоров'я в Секторі Гази загинули понад 700 людей.

При цьому Україна разом із партнерами працює над евакуацією наших громадян як з Ізраїлю, так і з Сектору Газа. Зокрема, з Ізраїлю було організовано вже чотири евакуаційних рейси для українців.

Наразі на евакуацію із Сектора Гази записалися 337 українців, однак насправді громадян України у регіоні близько пів тисячі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані майже 260 громадян України.

Здебільшого це громадянки України з дітьми, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території Сектора Гази.