В Израиле выросло количество погибших украинцев – МВД

В Израиле выросло количество жертв среди украинцев. Пока известно о 21 погибшем, а также 1 пропавшем без вести.
В Израиле и секторе Газа выросло количество погибших украинцев
Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, в Израиле после начала войны с ХАМАС погиб 21 гражданин Украины, в секторе Газа — трое, среди которых два ребенка.
Он также проинформировал, что 357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава.
Украинские дипломатические учреждения поддерживают с ними постоянную связь. В то же время контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта пока не работает, и возможности уехать пока нет, отметил спикер МИД.
Погибшие украинцы в Израиле
Ранее была подтверждена гибель 19 украинцев в Израиле. Еще один человек считается пропавшим без вести. А в Секторе Газа было известно о трех погибших наших гражданах.
24 октября руководитель отделения посольства Украины при Палестинской Национальной Администрации Текин сообщил, что из-за ракетных обстрелов Сектора Газы 24 октября погибли двое украинских детей
По данным подконтрольного ХАМАС местного Министерства здравоохранения в Секторе Газы погибли более 700 человек.
При этом Украина вместе с партнерами работает над эвакуацией наших граждан как из Израиля, так и сектора Газа. В частности, из Израиля было организовано уже четыре эвакуационных рейса для украинцев.
Сейчас на эвакуацию из Сектора Газа записалось 337 украинцев, однако на самом деле граждан Украины в регионе около полутысячи.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в секторе Газа заблокированы почти 260 граждан Украины.
В основном это гражданки Украины с детьми, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа.
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