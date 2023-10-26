В Израиле выросло количество погибших украинцев – МВД

В Израиле выросло количество жертв среди украинцев. Пока известно о 21 погибшем, а также 1 пропавшем без вести.

В Израиле и секторе Газа выросло количество погибших украинцев

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, в Израиле после начала войны с ХАМАС погиб 21 гражданин Украины, в секторе Газа — трое, среди которых два ребенка.

К сожалению, выросло количество жертв среди украинцев в Израиле. В целом сейчас есть подтвержденная информация о 21 погибшем украинце, а также одном пропавшем без вести. В секторе Газа трое погибших (двое детей и взрослый человек), а также шесть раненых, из которых трое детей. Граждане имеют ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, – отметил Николенко. Поделиться

Он также проинформировал, что 357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава.

Украинские дипломатические учреждения поддерживают с ними постоянную связь. В то же время контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта пока не работает, и возможности уехать пока нет, отметил спикер МИД.

Это касается не только наших граждан, но и граждан других стран. МИД Украины совместно с партнерами работает с причастными сторонами, чтобы получить разрешение на скорейший вывоз людей, – добавил дипломат. Поделиться

Погибшие украинцы в Израиле

Ранее была подтверждена гибель 19 украинцев в Израиле. Еще один человек считается пропавшим без вести. А в Секторе Газа было известно о трех погибших наших гражданах.

24 октября руководитель отделения посольства Украины при Палестинской Национальной Администрации Текин сообщил, что из-за ракетных обстрелов Сектора Газы 24 октября погибли двое украинских детей

По данным подконтрольного ХАМАС местного Министерства здравоохранения в Секторе Газы погибли более 700 человек.

При этом Украина вместе с партнерами работает над эвакуацией наших граждан как из Израиля, так и сектора Газа. В частности, из Израиля было организовано уже четыре эвакуационных рейса для украинцев.

Сейчас на эвакуацию из Сектора Газа записалось 337 украинцев, однако на самом деле граждан Украины в регионе около полутысячи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в секторе Газа заблокированы почти 260 граждан Украины.

В основном это гражданки Украины с детьми, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа.