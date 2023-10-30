WP попереджає про нову загрозу для України через позицію щодо Ізраїлю та ХАМАС

Рішуча підтримка президентом України Володимиром Зеленським Ізраїлю в його боротьбі проти ХАМАС може поставити під загрозу українські зусилля залучити підтримку арабських країн у війні проти РФ.

У чому загроза для України через підтримку ізраїлю

The Washington Post пише, що рання підтримка Зеленський Ізраїлю після несподіваної атаки ХАМАС 7 жовтня, допомогли Україні залишатися в центрі уваги міжнародної спільноти та поставили її на бік Сполучених Штатів.

Також така позиція привернула увагу до тісних відносин Росії та Ірану, який є головним спонсором ХАМАС та постачальником ударних безпілотників, які атакують Україну.

Проте тепер, коли війна в Газі триває вже 4 тиждень, це ставить перед Україною одне з найскладніших дипломатичних випробувань з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Видання пише, що Туреччина, Саудівська Аравія та Катар, які іноді надавали вирішальну підтримку Україні, звинуватили Захід у подвійних стандартах у секторі Газа, натякаючи на широке засудження смертей цивільного населення в Україні в порівнянні з приглушеною критикою Ізраїлю.

Іншим ризиком для України є боротьба за увагу світу через нову війну на Близькому Сході та за військову допомогу США. Водночас республіканці Палати представників США обрали спікера, який виступає проти надсилання додаткової допомоги Україні.

Ізраїль не збирається підтримувати Україну

Деякі експерти зазначали, що Ізраїль вже дав зрозуміти, що не збирається відповідати Україні більшою підтримкою, - пише видання. Поширити

Експертка із розбудови миру в Інституті Близького Сходу Ранда Слім каже, що Ізраїль не має іншого вибору, як підтримувати свої відносини з РФ, частково через контроль Росії над Сирією.

Зеленський, за її словами, міг би завоювати більше друзів, якби «був готовий сказати, що Росія робить в Україні те саме, що Ізраїль робить у Газі». Але, додала вона, «я не бачу, щоб Україна була готова це зробити або бажає це зробити».