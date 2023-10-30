WP предупреждает о новой угрозе для Украины из-за позиции относительно Израиля и ХАМАС

Решительная поддержка президентом Украины Владимиром Зеленским Израиля в его борьбе с ХАМАСом может поставить под угрозу украинские усилия привлечь поддержку арабских стран в войне против РФ.

В чем угроза для Украины из-за поддержки Израиля

The Washington Post пишет, что ранняя поддержка Зеленского Израиля после неожиданной атаки ХАМАС 7 октября помогли Украине оставаться в центре внимания международного сообщества и поставила его на сторону Соединенных Штатов.

Также такая позиция обратила внимание на тесные отношения России и Ирана, который является главным спонсором ХАМАС и поставщиком ударных беспилотников, атакующих Украину.

Однако теперь, когда война в Газе длится уже 4 неделю, это ставит перед Украиной одно из самых сложных дипломатических испытаний с момента вторжения России в феврале 2022 года.

Издание пишет, что Турция, Саудовская Аравия и Катар, иногда оказывавшие решающую поддержку Украине, обвинили Запад в двойных стандартах в секторе Газа, намекая на широкое осуждение смертей гражданского населения в Украине по сравнению с приглушенной критикой Израиля.

Другим риском для Украины является борьба за внимание мира из-за новой войны на Ближнем Востоке и военной помощи США. В то же время республиканцы Палаты представителей США избрали спикера, выступающего против предоставления дополнительной помощи Украине.

Израиль не собирается поддерживать Украину

Некоторые эксперты отмечали, что Израиль уже дал понять, что не намерен отвечать Украине большей поддержкой, - пишет издание. Поделиться

Эксперт по развитию мира в Институте Ближнего Востока Ранда Слим говорит, что у Израиля нет другого выбора, как поддерживать свои отношения с РФ, частично из-за контроля России над Сирией.

Зеленский, по ее словам, мог бы завоевать больше друзей, если бы «был готов сказать, что Россия делает в Украине то же, что делает Израиль в Газе». Но, добавила она, "я не вижу, чтобы Украина была готова это сделать или желает это сделать".