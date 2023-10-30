WP предупреждает о новой угрозе для Украины из-за позиции относительно Израиля и ХАМАС

Решительная поддержка президентом Украины Владимиром Зеленским Израиля в его борьбе с ХАМАСом может поставить под угрозу украинские усилия привлечь поддержку арабских стран в войне против РФ.
В чем угроза для Украины из-за поддержки Израиля
The Washington Post пишет, что ранняя поддержка Зеленского Израиля после неожиданной атаки ХАМАС 7 октября помогли Украине оставаться в центре внимания международного сообщества и поставила его на сторону Соединенных Штатов.
Также такая позиция обратила внимание на тесные отношения России и Ирана, который является главным спонсором ХАМАС и поставщиком ударных беспилотников, атакующих Украину.
Однако теперь, когда война в Газе длится уже 4 неделю, это ставит перед Украиной одно из самых сложных дипломатических испытаний с момента вторжения России в феврале 2022 года.
Издание пишет, что Турция, Саудовская Аравия и Катар, иногда оказывавшие решающую поддержку Украине, обвинили Запад в двойных стандартах в секторе Газа, намекая на широкое осуждение смертей гражданского населения в Украине по сравнению с приглушенной критикой Израиля.
Другим риском для Украины является борьба за внимание мира из-за новой войны на Ближнем Востоке и военной помощи США. В то же время республиканцы Палаты представителей США избрали спикера, выступающего против предоставления дополнительной помощи Украине.
Израиль не собирается поддерживать Украину
Эксперт по развитию мира в Институте Ближнего Востока Ранда Слим говорит, что у Израиля нет другого выбора, как поддерживать свои отношения с РФ, частично из-за контроля России над Сирией.
Зеленский, по ее словам, мог бы завоевать больше друзей, если бы «был готов сказать, что Россия делает в Украине то же, что делает Израиль в Газе». Но, добавила она, "я не вижу, чтобы Украина была готова это сделать или желает это сделать".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-