Почему Эрдоган внезапно перешел на сторону ХАМАС — объяснение эксперта

28 октября все поняли, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган больше не собирается скрывать свою жесткую антиизраильскую позицию. Недавние скандальные и громкие заявления президента Турции объяснил военный обозреватель Давид Шарп.
Что означают последние заявления Эрдогана
Как уже упоминалось ранее, в Анкаре прошел масштабный митинг в поддержку Палестины.
Во время него выступал Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер начал врать, что именно Запад виновен в "зверствах" в Газе.
Более того, он даже пригрозил западным странам войной.
Что важно понимать, лидеры ХАМАСа часто бывают в Турции. Однако Анкара неохотно принимает именно боевую часть движения.
По словам военного обозревателя, идеология партии Эрдогана – это идеология мусульманских братьев, прямые родственники ХАМАС.
Шарп также обращает внимание на то, что жесткость его заявлений обусловлена фундаменталистской религиозной идеологией.
Не все воспринимают турецкого лидера
Что важно понимать, во время российско-украинской войны официальная Анкара успела набрать себе новые геополитические баллы.
Эрдоган довольно часто выступал в качестве посредников между Киевом и Москвой в зерновом соглашении, а также помогал вернуть из плена командиров "Азова".
Однако неоднозначная позиция турецкого лидера, в частности, его связи с Путиным, раздражают многих международных игроков.
Согласно его данным, офицеры НАТО и не только они действительно не хотели бы видеть Турцию в Альянсе.
Более того, для Европы Турция - чужая. Говорят, что в НАТО без нее сейчас можно было бы обойтись.
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