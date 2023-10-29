Почему Эрдоган внезапно перешел на сторону ХАМАС — объяснение эксперта

28 октября все поняли, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган больше не собирается скрывать свою жесткую антиизраильскую позицию. Недавние скандальные и громкие заявления президента Турции объяснил военный обозреватель Давид Шарп.

Что означают последние заявления Эрдогана

Как уже упоминалось ранее, в Анкаре прошел масштабный митинг в поддержку Палестины.

Во время него выступал Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер начал врать, что именно Запад виновен в "зверствах" в Газе.

Более того, он даже пригрозил западным странам войной.

Что касается прямого противостояния Турции против армии Израиля или США, то, боюсь, у Эрдогана "кишка тонка". Но даже не об этом. Эрдоган – это человек, близкий к ХАМАСу. И лидеры ХАМАС, появившиеся 7 октября на экранах, находились в этот момент в Стамбуле, – заметил Давид Шарп. Поделиться

Что важно понимать, лидеры ХАМАСа часто бывают в Турции. Однако Анкара неохотно принимает именно боевую часть движения.

По словам военного обозревателя, идеология партии Эрдогана – это идеология мусульманских братьев, прямые родственники ХАМАС.

Есть идеологическая близость, солидарность на религиозной основе. Более того, Эрдоган – человек эмоциональный и многое делает вопреки рациональному подходу. После всего этого Эрдоган является врагом Израиля, – объяснил эксперт. Поделиться

Шарп также обращает внимание на то, что жесткость его заявлений обусловлена фундаменталистской религиозной идеологией.

Не все воспринимают турецкого лидера

Что важно понимать, во время российско-украинской войны официальная Анкара успела набрать себе новые геополитические баллы.

Эрдоган довольно часто выступал в качестве посредников между Киевом и Москвой в зерновом соглашении, а также помогал вернуть из плена командиров "Азова".

Однако неоднозначная позиция турецкого лидера, в частности, его связи с Путиным, раздражают многих международных игроков.

Его авторитет и восприятие в цивилизованном мире совсем не так позитивно, как в регионе. Да, Турция важный игрок, но если кто-то думает, что Эрдогану симпатизирует кому-то в западных странах, то он грубо ошибается, – подчеркнул Давид Шарп. Поделиться

Согласно его данным, офицеры НАТО и не только они действительно не хотели бы видеть Турцию в Альянсе.

Более того, для Европы Турция - чужая. Говорят, что в НАТО без нее сейчас можно было бы обойтись.