Чому Ердоган раптово перейшов на бік ХАМАС — пояснення експерта

28 жовтня усі зрозуміли, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган більше не збирається приховувати свою жорстку антиізраїльську позицію. Нещодавні скандальні та гучні заяви президента Туреччини пояснив військовий оглядач Давид Шарп.

Що означають останні заяви Ердогана

Як уже згадувалося раніше, в Анкарі відбувся масштабний мітинг на підтримку Палестини.

Під час нього виступав Реджеп Таїп Ердоган.

Турецький лідер почав брехати, що саме Захід винен у "звірствах" у Газі.

Ба більше, він навіть пригрозив західним країнам війною.

Щодо прямого протистояння Туреччини проти армії Ізраїлю чи США, то, боюсь, в Ердогана "кишка тонка". Але навіть не про це. Ердоган – це людина, близька до ХАМАС. І лідери ХАМАС, які 7 жовтня з'явилися на екранах, перебували в цей момент у Стамбулі, – зауважив Давид Шарп. Поширити

Що важливо розуміти, лідери ХАМАС часто бувають у Туреччині. Проте Анкара неохоче там приймає саме бойову частину руху.

За словами військового оглядача, ідеологія партії Ердогана – це ідеологія мусульманських братів, це прямі родичі ХАМАС.

Є ідеологічна близькість, є солідарність на релігійній основі. Ба більше, Ердоган – людина емоційна і багато речей робить всупереч раціональному підходу. Після усього Ердоган є ворогом Ізраїлю, – пояснив експерт. Поширити

Шарп також звертає увагу на те, що жорсткість його заяв обумовлена саме фундаменталістською релігійною ідеологією.

Не всі сприймають турецького лідера

Що важливо розуміти, під час російсько-української війни офіційна Анкара встигла набрати собі нових геополітичних балів.

Ердоган доволі часто виступав як посередники між Києвом та Москвою у зерновій угоді, а також допомагав повернути з полону командирів “Азову”.

Проте неоднозначна позиція турецького лідера, зокрема його зв'язки з Путіним, дратують багатьох міжнародних гравців.

Його авторитет та сприйняття в цивілізованому світі геть не таке позитивне, як в регіоні. Так, Туреччина важливий гравець, але якщо хтось думає, що Ердоган симпатизує комусь у західних країнах, то він грубо помиляється, – підкреслив Давид Шарп. Поширити

Згідно з його даними, офіцери НАТО й не лише вони насправді не хотіли б бачити Туреччину в Альянсі.

Ба більше, для Європи Туреччина є чужою і подейкують, що в НАТО без неї зараз можна було б і обійтись.