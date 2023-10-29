Чому Ердоган раптово перейшов на бік ХАМАС — пояснення експерта

28 жовтня усі зрозуміли, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган більше не збирається приховувати свою жорстку антиізраїльську позицію. Нещодавні скандальні та гучні заяви президента Туреччини пояснив військовий оглядач Давид Шарп.
Що означають останні заяви Ердогана
Як уже згадувалося раніше, в Анкарі відбувся масштабний мітинг на підтримку Палестини.
Під час нього виступав Реджеп Таїп Ердоган.
Турецький лідер почав брехати, що саме Захід винен у "звірствах" у Газі.
Ба більше, він навіть пригрозив західним країнам війною.
Що важливо розуміти, лідери ХАМАС часто бувають у Туреччині. Проте Анкара неохоче там приймає саме бойову частину руху.
За словами військового оглядача, ідеологія партії Ердогана – це ідеологія мусульманських братів, це прямі родичі ХАМАС.
Шарп також звертає увагу на те, що жорсткість його заяв обумовлена саме фундаменталістською релігійною ідеологією.
Не всі сприймають турецького лідера
Що важливо розуміти, під час російсько-української війни офіційна Анкара встигла набрати собі нових геополітичних балів.
Ердоган доволі часто виступав як посередники між Києвом та Москвою у зерновій угоді, а також допомагав повернути з полону командирів “Азову”.
Проте неоднозначна позиція турецького лідера, зокрема його зв'язки з Путіним, дратують багатьох міжнародних гравців.
Згідно з його даними, офіцери НАТО й не лише вони насправді не хотіли б бачити Туреччину в Альянсі.
Ба більше, для Європи Туреччина є чужою і подейкують, що в НАТО без неї зараз можна було б і обійтись.
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