Туреччина готова стати країною-гарантом для Палестини

За його словами, країни, які виступатимуть гарантами, особливо для Палестини, мають бути з регіону Близького Сходу, і після досягнення угоди повинні взяти на себе відповідальність за виконання її вимог.

Якщо Ізраїль хоче постійного миру та безпеки в регіоні, палестинці повинні мати державу. На це погодяться як палестинці, так і інші держави. Після досягнення угоди, з якою погоджуються обидві сторони, країни-гаранти повинні взяти на себе відповідальність за виконання її вимог. Ми представляємо ідею гарантії. Це пропозиція, якщо будуть кращі пропозиції, ми їх розглянемо. Важливо використати цю кризу як можливість реалізувати рішення про створення двох держав і встановити постійний мир у регіоні. Ізраїль не може почуватися в безпеці, якщо не буде гарантований мир. Він буде постійно застосовувати насильство, щоб убезпечити себе, - заявив Фідан. Поширити

Відомо, що глава МЗС Туреччни, який сьогодні відправиться до Лівану, вчора розмовляв по телефону зі своїми оманськими та пакистанськими колегами та головою політичного бюро ХАМАС Ісмаїлом Ханійє, з яким обговорював можливості звільнення мирних жителів.

Туреччина готова виступити посередником між Ізраїлем та Палестиною

Виступаючи на прес-конференції після засідання кабінету міністрів в Анкарі, Ердоган сказав, що Туреччина здійснює необхідні приготування для відправки гуманітарної допомоги в Газу.

Він закликав Ізраїль припинити бомбардування палестинських земель, а Палестину припинити напади на ізраїльські цивільні поселення.

Ми віримо, що миру в регіоні не буде без незалежної, суверенної Палестини. Поширити

Він додав, що Туреччина готова до будь-якого виду посередництва, включно з обміном полоненими, якщо цього вимагатимуть сторони.