Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова стати країною-гарантом для Палестини у разі досягнення мирної угоди при врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту.
Туреччина готова стати країною-гарантом для Палестини
За його словами, країни, які виступатимуть гарантами, особливо для Палестини, мають бути з регіону Близького Сходу, і після досягнення угоди повинні взяти на себе відповідальність за виконання її вимог.
Відомо, що глава МЗС Туреччни, який сьогодні відправиться до Лівану, вчора розмовляв по телефону зі своїми оманськими та пакистанськими колегами та головою політичного бюро ХАМАС Ісмаїлом Ханійє, з яким обговорював можливості звільнення мирних жителів.
Туреччина готова виступити посередником між Ізраїлем та Палестиною
Виступаючи на прес-конференції після засідання кабінету міністрів в Анкарі, Ердоган сказав, що Туреччина здійснює необхідні приготування для відправки гуманітарної допомоги в Газу.
Він закликав Ізраїль припинити бомбардування палестинських земель, а Палестину припинити напади на ізраїльські цивільні поселення.
Він додав, що Туреччина готова до будь-якого виду посередництва, включно з обміном полоненими, якщо цього вимагатимуть сторони.
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