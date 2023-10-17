Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова стать страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения при урегулировании палестино-израильского конфликта.
Турция готова стать страной-гарантом для Палестины
По его словам, страны, которые будут выступать гарантами, особенно для Палестины, должны быть из региона Ближнего Востока и после достижения соглашения должны взять на себя ответственность за выполнение его требований.
Известно, что глава МИД Турции, который сегодня отправится в Ливан, вчера разговаривал по телефону со своими оманскими и пакистанскими коллегами и главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханиее, с которым обсуждал возможности увольнения мирных жителей.
Турция готова выступить посредником между Израилем и Палестиной
Выступая на пресс-конференции после заседания кабинета министров в Анкаре, Эрдоган сказал, что Турция осуществляет необходимые приготовления для отправки гуманитарной помощи в Газу.
Он призвал Израиль прекратить бомбежку палестинских земель, а Палестину прекратить нападения на израильские гражданские поселения.
Он добавил, что Турция готова к любому виду посредничества, включая обмен пленными, если этого потребуют стороны.
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