Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова стать страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения при урегулировании палестино-израильского конфликта.

Турция готова стать страной-гарантом для Палестины

По его словам, страны, которые будут выступать гарантами, особенно для Палестины, должны быть из региона Ближнего Востока и после достижения соглашения должны взять на себя ответственность за выполнение его требований.

Если Израиль хочет постоянного мира и безопасности в регионе, то палестинцы должны иметь государство. На это согласятся как палестинцы, так и другие государства. После достижения соглашения, с которым согласны обе стороны, страны-гаранты должны взять на себя ответственность за выполнение ее требований. Мы представляем идею гарантии. Это предложение, если будут лучше предложения, мы их рассмотрим. Важно использовать этот кризис как возможность реализовать решение о создании двух государств и установить постоянный мир в регионе. Израиль не может чувствовать себя в безопасности, если мир не будет гарантирован. Он будет постоянно применять насилие, чтобы обезопасить себя, – заявил Фидан. Поделиться

Известно, что глава МИД Турции, который сегодня отправится в Ливан, вчера разговаривал по телефону со своими оманскими и пакистанскими коллегами и главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханиее, с которым обсуждал возможности увольнения мирных жителей.

Турция готова выступить посредником между Израилем и Палестиной

Выступая на пресс-конференции после заседания кабинета министров в Анкаре, Эрдоган сказал, что Турция осуществляет необходимые приготовления для отправки гуманитарной помощи в Газу.

Он призвал Израиль прекратить бомбежку палестинских земель, а Палестину прекратить нападения на израильские гражданские поселения.

Мы верим, что мир в регионе не будет без независимой, суверенной Палестины. Поделиться

Он добавил, что Турция готова к любому виду посредничества, включая обмен пленными, если этого потребуют стороны.