США поддержали намерение Израиля не прекращать огонь в секторе Газа

Соединенные Штаты Америки на данный момент не поддерживают призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.
Будет ли Израилю прекращать огонь в секторе Газа
Кирби отметил, что следует рассмотреть гуманитарные паузы для доставки помощи в Газу.
По его словам, США уверены, что количество грузовиков с гуманитарной помощью, которые попадают в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах с Египтом, будет увеличено.
Что известно об успехах ЦАХАЛа в военной операции в Газе
По информации издания, израильским военным удалось продвинуться в северной части анклава и установить флаг Израиля на крыше курортного отеля в Газе.
Журналисты издания с помощью геолокации определили, что гостиница расположена в более чем трех километрах от границы Газа с Израилем.
Видео с израильским военным было снято в нескольких милях к северу от центра города Газа.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-