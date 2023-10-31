США поддержали намерение Израиля не прекращать огонь в секторе Газа

Соединенные Штаты Америки на данный момент не поддерживают призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Будет ли Израилю прекращать огонь в секторе Газа

Мы не верим, что прекращение огня сейчас является правильным ответом. На данный момент мы не поддерживаем прекращение огня, - заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Поделиться

Кирби отметил, что следует рассмотреть гуманитарные паузы для доставки помощи в Газу.

По его словам, США уверены, что количество грузовиков с гуманитарной помощью, которые попадают в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах с Египтом, будет увеличено.

На этом первом этапе, о котором мы говорили с израильтянами, мы пытаемся поднять это количество примерно до 100 в день, – подчеркнул Кирби. Накануне через КПП прошли около 45 грузовиков. Поделиться

Что известно об успехах ЦАХАЛа в военной операции в Газе

По информации издания, израильским военным удалось продвинуться в северной части анклава и установить флаг Израиля на крыше курортного отеля в Газе.

Журналисты издания с помощью геолокации определили, что гостиница расположена в более чем трех километрах от границы Газа с Израилем.

Солдаты 52 батальона 401 бригады размахивают израильским флагом в самом центре Газы, на пляже... Мы не простим и не забудем, и мы не остановимся на победе, - рассказывает один из израильских военных. Поделиться

Видео с израильским военным было снято в нескольких милях к северу от центра города Газа.