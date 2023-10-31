Наземна операція в Секторі Гази буде кривавішою за Ірак — The Economist

Ізраїль розширює операцію в Секторі Гази проти бойовиків ХАМАС. Бойові дії можуть стати кривавішими за війну в Іраці.

У чому особливості операції в Секторі Гази

Журналісти проаналізували супутникові знімки житлового фонду Гази.

Виявилось, що знищено одну десяту частину житлового фонду, що зробило близько 280 тисяч людей без домівок.

Проте автори зазначають, що війна в Секторі Гази має особливості, бо в населених пунктах вона завжди кровопролитна.

Якщо порівняти бойові дії в Ізраїлі з війною в Іраку чи Сирії, то втрати серед цивільних не є надзвичайно високими.

Під час бойових дій в іракській Фаллуджі було вбито 600 мирних жителів або 0,2 населення, пізніше загинуло ще 800.

Вважається, що в ході битви за Садр-Сіті у передмісті Багдада у березні-квітні 2008 року загинуло близько 1000 людей з 2-х мільйонів населення.

Найбільшою битвою в міській забудові за останні роки був бій за Мосул між коаліцією США, курдів та Іраку проти Ісламської держави.

Там було вбито 9000 мирних жителів, що становить 0,6% від загального населення.

Ці факти наводять на висновок, що бойові дії в Секторі Гази хоч і руйнівні, але не є надзвичайною за історичними мірками.

Проте це може змінитись, бо в Секторі Гази багато цивільних не схотіли евакуюватись з півночі.

Близько третини з 1,1 млн людей залишились. Ще однією проблемою для цивільних є те, що бойовики ХАМАС розбудували військову інфраструктуру прямо в цивільних секторах й під землею.

Також тактика Ізраїля відрізняється від того, що було в Іраку чи Сирії. За перші 6 днів бойових дій було скинуто на Сектор Гази близько 600 авіабомб.

Цілі воєнних обʼєктів збирались роками. Проте зараз ситуація інша, банк цілей змінився й треба переходити до динамічного цілевказання.

Відтак жертви серед цивільних може збільшитись. Наступні тижні бойових дій можуть бути ще важчими.