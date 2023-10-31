Наземная операция в Секторе Газа будет более кровавой, чем Ирак — The Economist

Израиль расширяет операцию в секторе Газа против боевиков ХАМАС. Боевые действия могут стать более кровавыми, чем война в Ираке.

В чем особенности операции в Секторе Газа

Журналисты проанализировали спутниковые снимки жилого фонда Газа. Оказалось, что уничтожена одна десятая часть жилого фонда, что сделало около 280 тысяч человек без домов.

Однако авторы отмечают, что война в Секторе Газа имеет особенности, потому что в населенных пунктах она всегда кровопролитна.

Если сравнить боевые действия в Израиле с войной в Ираке или Сирии, то потери среди гражданских не чрезвычайно высоки.

Во время боевых действий в иракской Фаллудже было убито 600 мирных жителей или 0,2 населения, позже погибло еще 800.

Считается, что в ходе битвы за Садр-Сити в пригороде Багдада в марте-апреле 2008 года погибли около 100 человек миллионов населения.

Наибольшей битвой в городской застройке за последние годы было сражение за Мосул между коалицией США, курдов и Ирака против Исламского государства.

Там было убито 9000 мирных жителей, что составляет 0,6% общего населения.

Эти факты наводят на вывод, что боевые действия в Секторе Газа хоть и разрушительны, но не чрезвычайны по историческим меркам.

Однако это может измениться, потому что в секторе Газа многие гражданские не захотели эвакуироваться с севера.

Около трети из 1,1 млн человек остались. Еще одной проблемой для гражданских является то, что боевики ХАМАС построили военную инфраструктуру прямо в гражданских секторах и под землей.

Также тактика Израиля отличается от того, что было в Ираке или в Сирии. За первые 6 дней боевых действий было сброшено на Сектор Газа около 600 авиабомб.

Цели военных объектов собирались годами. Однако сейчас ситуация иная, банк целей изменился и нужно переходить к динамическому целеуказанию.

Следовательно, жертвы среди гражданских может увеличиться. Следующие недели боевых действий могут быть еще более тяжелыми.