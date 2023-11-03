Армія оборони Ізраїлю знищила командира батальйону ХАМАС — відео

Командир батальйону ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустафа Даллул був вбитий через нічний авіаудар ізраїльської армії у Газі.
ЦАХАЛ продовжує операцію у Газі
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що в результаті нічного авіаудару в Газі вбили командира батальйону ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустафу Даллула.
Про це повідомляє The Times of Israel
За даними ЦАХАЛ, Даллул "відігравав ключову роль в управлінні бойовими діями проти сил оборони Ізраїлю в Газі".
Окремо ЦАХАЛ повідомляє, що під час нічних операцій в Газі винищувачі, бойові вертольоти і артилерія під керівництвом піхотних сил бригади "Нахаль", завдали ударів і вбили кількох терористів ХАМАС.
Тим часом, під час обшуків у місті Бейт-Ханун на півночі Гази військовослужбовці 551-ї бригади виявили зброю (автомати, пістолети-кулемети, гранати, вибухові пристрої, РПГ і боєприпаси до них), а також розвідувальні матеріали − карти і засоби зв'язку.
Що відомо про операцію зі знищення тунелів ХАМАС
Як повідомляється, військові використовують різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоб зруйнувати тунелі, підірвати міни-пастки, встановлені бойовиками ХАМАС, і вбити терористів.
За його словами, інженери збираються обвалити під’їзди та тунелі.
Повідомляється, що ізраїльські війська вже знищили близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були зруйновані в результаті авіаударів.
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