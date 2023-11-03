Армія оборони Ізраїлю знищила командира батальйону ХАМАС — відео

Командир батальйону ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустафа Даллул був вбитий через нічний авіаудар ізраїльської армії у Газі.

ЦАХАЛ продовжує операцію у Газі

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що в результаті нічного авіаудару в Газі вбили командира батальйону ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустафу Даллула.

Про це повідомляє The Times of Israel

За даними ЦАХАЛ, Даллул "відігравав ключову роль в управлінні бойовими діями проти сил оборони Ізраїлю в Газі".

IDF says it has eliminated the commander of Hamas's Sabra-Tel al-Hawa battalion, Mustafa Dalloul, in an airstrike in the Gaza Strip. pic.twitter.com/pPnjnsAMjp — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 3, 2023

Окремо ЦАХАЛ повідомляє, що під час нічних операцій в Газі винищувачі, бойові вертольоти і артилерія під керівництвом піхотних сил бригади "Нахаль", завдали ударів і вбили кількох терористів ХАМАС.

Тим часом, під час обшуків у місті Бейт-Ханун на півночі Гази військовослужбовці 551-ї бригади виявили зброю (автомати, пістолети-кулемети, гранати, вибухові пристрої, РПГ і боєприпаси до них), а також розвідувальні матеріали − карти і засоби зв'язку.

Що відомо про операцію зі знищення тунелів ХАМАС

Як повідомляється, військові використовують різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоб зруйнувати тунелі, підірвати міни-пастки, встановлені бойовиками ХАМАС, і вбити терористів.

Можливо, спочатку вони могли нас переслідувати, жалити, стріляючи з виходів з тунелю, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція, – розповів старший офіцер Південного командування армії Ізраїлю. Поширити

За його словами, інженери збираються обвалити під’їзди та тунелі.

Це стане зоною смерті. Вони зробили помилку, вони обрали місце, звідки не можуть втекти. Вони загинуть у тунелях, - наголосив старший офіцер. Поширити

Повідомляється, що ізраїльські війська вже знищили близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були зруйновані в результаті авіаударів.