США шукають заручників у Газі за допомогою дронів — Reuters

США використовують безпілотники для спостереження над Газою в пошуках заручників, яких захопив ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Пошук заручників у Газі

Двоє анонімних американських чиновників розповіли, що Штати збирають розвідувальну інформацію над Газою за допомогою дронів.

Один із чиновників сказав, що вони здійснювали польоти безпілотників більше тижня.

Нагадаємо, що у заручниках ХАМАСу перебувають 10 американців. Загалом у заручниках перебувають понад 200 людей. Вважається, що їх утримують у тунелях під Газою.

Атака ХАМАСу на Ізраїль та подальша війна

7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили несподіваний напад на Ізраїль, під час якого вбили близько 1400 людей, переважно цивільних.

У відповідь на це Ізраїль розпочав бомбардування Гази та наземний наступ на анклав з населенням 2,3 млн людей. Повідомляється, що у Газі загинули більше 9 тис людей.

2 листопада ЦАХАЛ повідомив, що сили Ізраїлю оточили місто Газа, припинення війну не планують.

Розширення операції почалося після того, як переговори про звільнення заручників зайшли у глухий кут.