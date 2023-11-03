Ізраїль звинуватив РФ у спробі відвернути увагу від війни в Україні ситуацією у Газі

Кремль може використовувати атаку ХАМАС на Ізраїль та наземну операцію ЦАХАЛа у Газі із метою відвертання уваги від ситуації у зоні бойових дій в Україні.

Чим Кремлю вигідний конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС

За словами постпреда Ізраїля в ООН Гілада Ердана, Кремль може використовувати розв’язаний бойовиками палестинського терористичного угруповання ХАМАС конфлікт із метою відвертання уваги від ситуації у війні в Україні.

Зокрема на слова постпреда Росії при ООН Василя Небензі, який звинуватив Ізраїльську державу в "окупації" Палестини і заперечив її право на самооборону, Ерд відповів так:

Смішно чути саме від представника Росії моралі на адресу Ізраїлю з приводу прав людини та міжнародного права. Представник країни, яку виключили із Ради ООН з прав людини, розмірковує про мораль. Росія - остання, хто нас навчатиме Поширити

Він зазначив, що ніхто не питає про те, якою була б реакція Росії на викрадення та вбивства тисяч її громадян.

Як Ізраїль та Росія посварились через Сирію

За інформацією журналістів видання Bloomberg, після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, військові ЦАХАЛа поновили удари по підконтрольних Ірану бойовиках ліванської “Хезболли” на території Сирії.

При цьому Ізраїль припинив попереджати Росію про завдання ударів по об’єктах іранських найманців в Сирії.

Більше того, існує небезпека того, що Сирія стане новим фронтом у війні між Ізраїлем та ХАМАСом, ситуації, якої США та регіональні союзники намагаються уникнути, прагнучи стримати конфлікт.

Напруженість вже висока на кордоні Ізраїлю з Ліваном, де базується "Хезболла" і там, де вона щодня веде перестрілку з ізраїльськими збройними силами.

За останнє десятиліття Сирія перетворилася на поле глобальної битви. США розмістили там майже 1 тис військовослужбовців для боротьби з ісламістськими екстремістами, а Туреччина бореться з курдськими угрупованнями на півночі. Тим часом Іран і Росія допомагають президенту Башару Асаду залишатися при владі. Сотні тисяч людей були вбиті, мільйони були змушені тікати з країни.

Сьогодні тотальна війна поступилася місцем більш епізодичним боям, але конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази посилює напруженість.

Ізраїль протягом багатьох років регулярно завдавав ударів по цілях у Сирії, в основному для того, щоб перешкодити тамтешнім бойовикам "Хезболли", або забезпечити безпеку свого північно-східного кордону.

З тих пір, як Росія втрутилася в сирійську війну в 2015 році, вона координує свою діяльність з Ізраїлем, щоб гарантувати, що їхні сили не зіткнуться або помилково обстріляють один одного.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що його сили сповнені рішучості перешкодити Ірану переправляти зброю через Сирію в сусідній Ліван, де базується "Хезболла".

Відтоді, як почалася війна між Ізраїлем і ХАМАСом, сотні підтримуваних Іраном бойовиків перебралися з кордону Іраку і Сирії, щоб бути ближче до Ізраїлю.

За словами Чарльза Лістера, який очолює програму по Сирії у Вашингтонському аналітичному центрі "Інститут Близького Сходу", вони здійснили як мінімум 12 нападів на Ізраїль.

Бадр Джамус, лідер сирійської опозиції, яка базується в Стамбулі, заявив, що Москва, можливо, буде задоволена тим, що підтримувана Іраном ескалація на ізраїльсько-сирійському фронті буде ще більше відволікати захід від України.

За його словами, Путін, можливо, також хоче змусити США і їхніх союзників звернутися за допомогою до Росії в запобіганні більш широкого конфлікту.