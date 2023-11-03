Ізраїльські військові поступово оточують Газу

Що відомо про успіхи операції ізраїльських військових у секторі Газа

Відповідно до супутникових знімків, підрозділи ЦАХАЛу намагаються розділити контрольований терористами ХАМАС анклав на дві частини.

Вони підходять до найбільшого міста палестинського анклаву з трьох сторін - з північного заходу, північного сходу та вздовж південної частини населеного пункту.

Згідно з супутниковими знімками Європейського космічного агентства, зробленими в середу, ізраїльські війська просунулися вглиб уздовж південної частини Гази, до моря, і опинилися приблизно за кілометр від повного оточення міста, - зазначають журналісти видання. Поширити

На супутникових знімках, за даними CNN, видно сліди важкої техніки, які тягнуться майже до узбережжя.

Хезболла продовжує погрожувати Ізраїлю війною

Лідер ліванського терористичного угруповання “Хезболла” Хасан Насралла під час своєї першої промови після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня пригрозив ескалацією ситуації на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Насралла стверджує, що Хезболла веде "справжню битву" з Ізраїлем і готова до "всіх варіантів на ліванському фронті".

Крім цього, Насралла привітав кривавий напад палестинського угруповання на Ізраїль 7 жовтня, назвавши його "славетною операцією джихаду". Водночас він заявив, що не відігравав ніякої ролі у її плануванні.

Ця славетна, благословенна широкомасштабна операція була на сто відсотків палестинською з точки зору рішення та виконання... Палестинці тримали це в таємниці. Ми маємо право ними пишатися. Ми повинні бути твердо впевненими у тому, що вони будуть винагороджені в раю, - заявляє ліванський терорист. Поширити

Він також звернувся до США, заявивши, що американський флот у Середземному морі "не злякає" ліванське угруповання.