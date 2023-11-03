Ізраїльські військові поступово оточують Газу

Армія Ізраїлю поступово оточує місто Газа у рамках військової операції проти бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС.
Що відомо про успіхи операції ізраїльських військових у секторі Газа
Відповідно до супутникових знімків, підрозділи ЦАХАЛу намагаються розділити контрольований терористами ХАМАС анклав на дві частини.
Вони підходять до найбільшого міста палестинського анклаву з трьох сторін - з північного заходу, північного сходу та вздовж південної частини населеного пункту.
На супутникових знімках, за даними CNN, видно сліди важкої техніки, які тягнуться майже до узбережжя.
Хезболла продовжує погрожувати Ізраїлю війною
Лідер ліванського терористичного угруповання “Хезболла” Хасан Насралла під час своєї першої промови після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня пригрозив ескалацією ситуації на ізраїльсько-ліванському кордоні.
Насралла стверджує, що Хезболла веде "справжню битву" з Ізраїлем і готова до "всіх варіантів на ліванському фронті".
Крім цього, Насралла привітав кривавий напад палестинського угруповання на Ізраїль 7 жовтня, назвавши його "славетною операцією джихаду". Водночас він заявив, що не відігравав ніякої ролі у її плануванні.
Він також звернувся до США, заявивши, що американський флот у Середземному морі "не злякає" ліванське угруповання.
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