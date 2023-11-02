Иран пока стремится избежать масштабной войны с Израилем - разведка США
Категория
Политика
Дата публикации

Иран пока стремится избежать масштабной войны с Израилем - разведка США

Иран
Читати українською

По информации разведки США, Иран и его союзники на Ближнем Востоке пока пытаются избегать масштабного противостояния с Израилем.

Что известно о планах Ирана по войне Израиля против ХАМАС

По информации американской разведки, Иран и его союзники на Ближнем Востоке пока пытаются определиться с реакцией на сухопутную операцию израильских военных против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС на территории сектора Газа и пытаются избежать вступления в масштабную войну.

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей американской разведки, США прекрасно понимают, что у Ирана нет абсолютного контроля за собственными сателлитами на Ближнем Востоке, среди которых ливанская террористическая группировка “Хезболла”.

Американские официальные лица глубоко озабочены тем, что внутренняя политика этой группировки может привести к эскалации напряженности в "Хезболле".

Собеседники издания, знакомые с работой разведки США на Ближнем Востоке, подчеркивают, что американские спецслужбы и разведка также не всегда контролируют связь между Ираном и подконтрольными ему группировками.

Проблема состоит в том, что все эти прокси не в равной степени подчиняются Тегерану – объединять их вместе было бы ошибкой, – объясняет бывший старший аналитик разведки США на Ближнем Востоке Джонатан Паникофф.

По словам одного из американских чиновников, сейчас вопрос, придет ли Иран и Хезболла на помощь ХАМАС в реально тяжелой ситуации, остается без ответа.

Тегеран знает, что если "Хезболла" пойдет на эскалацию конфликта с Израилем или США, то, скорее всего, спровоцирует прямые контратаки против Ирана, которые могут оказаться для него разрушительными, - отмечает чиновник.

По его словам, атаки низшего уровня, которые разные марионеточные группировки совершили против Израиля и США от 7 октября, заставили США развернуть значительные военные силы и средства, заставили Израиль рассредоточить свои силы и боеприпасы, а также позволили Ирану представить себя тем, что он "что-то делает" в связи с убийством палестинцев в Секторе Газа, и все это во избежание прямого конфликта.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия, Китай и Иран стали новой "осью зла" – американский сенатор Макконнелл
Митч Макконнелл
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США уже наносят удары по объектам Ирана
Минобороны США
армия США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран проводит обучение и готов противостоять Израилю и США — The Sun
вертолет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.