Иран пока стремится избежать масштабной войны с Израилем - разведка США

По информации разведки США, Иран и его союзники на Ближнем Востоке пока пытаются избегать масштабного противостояния с Израилем.

Что известно о планах Ирана по войне Израиля против ХАМАС

По информации американской разведки, Иран и его союзники на Ближнем Востоке пока пытаются определиться с реакцией на сухопутную операцию израильских военных против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС на территории сектора Газа и пытаются избежать вступления в масштабную войну.

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей американской разведки, США прекрасно понимают, что у Ирана нет абсолютного контроля за собственными сателлитами на Ближнем Востоке, среди которых ливанская террористическая группировка “Хезболла”.

Американские официальные лица глубоко озабочены тем, что внутренняя политика этой группировки может привести к эскалации напряженности в "Хезболле".

Собеседники издания, знакомые с работой разведки США на Ближнем Востоке, подчеркивают, что американские спецслужбы и разведка также не всегда контролируют связь между Ираном и подконтрольными ему группировками.

Проблема состоит в том, что все эти прокси не в равной степени подчиняются Тегерану – объединять их вместе было бы ошибкой, – объясняет бывший старший аналитик разведки США на Ближнем Востоке Джонатан Паникофф. Поделиться

По словам одного из американских чиновников, сейчас вопрос, придет ли Иран и Хезболла на помощь ХАМАС в реально тяжелой ситуации, остается без ответа.

Тегеран знает, что если "Хезболла" пойдет на эскалацию конфликта с Израилем или США, то, скорее всего, спровоцирует прямые контратаки против Ирана, которые могут оказаться для него разрушительными, - отмечает чиновник. Поделиться

По его словам, атаки низшего уровня, которые разные марионеточные группировки совершили против Израиля и США от 7 октября, заставили США развернуть значительные военные силы и средства, заставили Израиль рассредоточить свои силы и боеприпасы, а также позволили Ирану представить себя тем, что он "что-то делает" в связи с убийством палестинцев в Секторе Газа, и все это во избежание прямого конфликта.