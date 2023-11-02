Иран пока стремится избежать масштабной войны с Израилем - разведка США

По информации разведки США, Иран и его союзники на Ближнем Востоке пока пытаются избегать масштабного противостояния с Израилем.
Что известно о планах Ирана по войне Израиля против ХАМАС
По информации американской разведки, Иран и его союзники на Ближнем Востоке пока пытаются определиться с реакцией на сухопутную операцию израильских военных против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС на территории сектора Газа и пытаются избежать вступления в масштабную войну.
По информации журналистов издания со ссылкой на представителей американской разведки, США прекрасно понимают, что у Ирана нет абсолютного контроля за собственными сателлитами на Ближнем Востоке, среди которых ливанская террористическая группировка “Хезболла”.
Американские официальные лица глубоко озабочены тем, что внутренняя политика этой группировки может привести к эскалации напряженности в "Хезболле".
Собеседники издания, знакомые с работой разведки США на Ближнем Востоке, подчеркивают, что американские спецслужбы и разведка также не всегда контролируют связь между Ираном и подконтрольными ему группировками.
По словам одного из американских чиновников, сейчас вопрос, придет ли Иран и Хезболла на помощь ХАМАС в реально тяжелой ситуации, остается без ответа.
По его словам, атаки низшего уровня, которые разные марионеточные группировки совершили против Израиля и США от 7 октября, заставили США развернуть значительные военные силы и средства, заставили Израиль рассредоточить свои силы и боеприпасы, а также позволили Ирану представить себя тем, что он "что-то делает" в связи с убийством палестинцев в Секторе Газа, и все это во избежание прямого конфликта.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-