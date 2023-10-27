США уже наносят удары по объектам Ирана
Категория
Мир
Дата публикации

США уже наносят удары по объектам Ирана

Минобороны США
армия США
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Как сообщает глава Пентагона Ллойд Остин, Соединенные Штаты начали наносить ответные удары по двум иранским объектам на востоке Сирии.

Штаты все же решили отомстить Тегерану

Глава Минобороны США официально подтвердил, что первые удары были нанесены 26 октября по указанию американского лидера Джо Байдена.

Ллойд Остин также обратил внимание, что Штаты начали эту операцию с целью самообороны.

Под удары американской авиации попали два объекта на востоке Сирии, где базируется иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки.

По словам главы Пентагона, "эти высокоточные удары с целью самообороны" - ответ на серию неудачных атак на американские базы в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном групп боевиков, начавшихся 17 октября.

Соединенные Штаты не стремятся к конфликту и не намерены, ни желают участвовать в дальнейших боевых действиях, но эти поддерживаемые Ираном нападения на американские силы неприемлемы и должны прекратиться… Иран хочет скрыть свое участие и отрицать свою роль в этих нападениях на наши силы, – заявил Ллойд Остин.

Что известно об атаках на американские базы

Как уже упоминалось ранее, 20 октября беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф.

Кроме того, сообщалось о ракетном ударе произошел на другой базе США в Сирии - Коноко, в Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.

Впоследствии в Пентагоне официально подтвердили попытку атаки на их военную базу, находящуюся на сирийской территории.

Мы им этого не позволим. Если нападения иранских приспешников на американские силы будут продолжаться, мы будем без колебаний принимать дальнейшие необходимые меры для защиты наших людей, – заявил Остин.

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