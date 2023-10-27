США завдають ударів по об'єктах Ірану

Як повідомляє глава Пентагону Ллойд Остін, Сполучені Штати уже почали завдавати ударів у відповідь по двох іранських об'єктах на сході Сирії.

Штати все-таки вирішили помститися Тегерану

Глава Міноборони США офіційно підтвердив, що перші удари були нанесені 26 жовтня за вказівкою американського лідера Джо Байдена.

Ллойд Остін також звернув увагу на те, що Штати розпочали цю операцію з метою самооборони.

Під удари американської авіації потрапили два об’єкти на сході Сирії, де базується іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаними з ним угрупованнями".

За словами глави Пентагону, "ці високоточні удари з метою самооборони" є відповіддю на серію невдалих атак на американські бази в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп бойовиків, що розпочалися 17 жовтня.

Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають ані наміру, ані бажання брати участь у подальших бойових діях, але ці підтримувані Іраном напади на американські сили є неприйнятними і повинні припинитися… Іран хоче приховати свою руку і заперечити свою роль в цих нападах на наші сили, - заявив Ллойд Остін. Поширити

Що відомо про атаки на американські бази

Як уже згадувалося раніше, 20 жовтня безпілотники завдали удару по базі США в Сирії Аль-Танф.

Окрім того, повідомлялося про ракетний удар стався на іншій базі США в Сирії - Коноко, в Іраку США також перехопили три ударні безпілотники.

Згодом в Пентагоні офіційно підтвердили спробу атаки на їхню військову базу, яка знаходиться на сирійській території.