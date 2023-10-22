Допомога Ізраїлю. США розгортають додаткову ППО і військові формування — Пентагон

Після детального обговорення з президентом Байденом очільник Пентагона розпорядився вжити низку додаткових кроків для подальшого зміцнення позиції Міністерства оборони США на Близькому Сході.

США посилюють військову присутність на Близькому Сході

США на Близькому Сході розгортають додаткову протиповітряну оборону та готують війська на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це зробив відповідну заяву міністр оборони США Ллойд Остін.

Після детального обговорення з президентом Байденом нещодавню ескалацію з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу я сьогодні розпорядився вжити низку додаткових кроків для подальшого зміцнення позиції Міністерства оборони США в регіоні. Ці кроки посилять регіональні зусилля зі стримування, посилять захист сил США в регіоні та допоможуть у захисті Ізраїлю. Поширити

За словами очільника Пентагону, він перенаправив авіаносну ударну групу USS Dwight D. Eisenhower до зони відповідальності Центрального командування. Ця авіаносна ударна група буде доповненням до авіаносця USS Gerald R. Ford, яка зараз діє у східній частині Середземного моря.

Остін вважає, що це дасть можливість реагувати на низку непередбачуваних обставин.

Він також активував розгортання батареї Терміналу оборони високогірної зони (THAAD), і додаткових батальйонів Patriot у місцях по всьому регіоні.

Окрім цього, Остін наказав підготувати додаткові сили на випадок надзвичайних ситуацій, щоб підвищити їхню здатність швидко реагувати на виклики.

США допомагають Ізраїлю

19 жовтня есмінець США збив три наземні ракети та кілька безпілотників, які, ймовірно, запустили бойовики-хусити з території Ємену.

Цього ж дня військові бази США на Близькому Сході атакували: безпілотники нанесли удар по базі США в Сирії Аль-Танф і ракетний удар стався на іншій базі США в Сирії – Коноко, в Іраку США також перехопили три ударні безпілотники.

15 жовтня стало відомо, що Пентагон відправив другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я поблизу Ізраїлю, щоб стримати Іран або Хезболлу від приєднання до конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

9 жовтня Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включно з авіаносцем USS Gerald R. Ford та додатковими літаками, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.

Раніше США заявляли, що готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі.