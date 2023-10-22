Помощь Израилю. США разворачивают дополнительную ПВО и военные формирования — Пентагон

После детального обсуждения с президентом Байденом глава Пентагона распорядился предпринять ряд дополнительных шагов по дальнейшему укреплению позиции Министерства обороны США на Ближнем Востоке.

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

США на Ближнем Востоке разворачивают дополнительную противовоздушную оборону и готовят войска на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом сделал соответствующее заявление министр обороны США Ллойд Остин.

После детального обсуждения с президентом Байденом недавнюю эскалацию со стороны Ирана и его прокси-сил в регионе Ближнего Востока я сегодня распорядился предпринять ряд дополнительных шагов для дальнейшего укрепления позиции Министерства обороны США в регионе. Эти шаги усилит региональные усилия по сдерживанию, усилит защиту сил США в регионе и помогут защитить Израиль. Поделиться

По словам главы Пентагона, он перенаправил авианосную ударную группу USS Dwight D. Eisenhower в зону ответственности Центрального командования. Эта авианосная ударная группа будет дополнением к авианосцу USS Gerald R. Ford, сейчас действующему в восточной части Средиземного моря.

Остин считает, что это позволит реагировать на ряд непредвиденных обстоятельств.

Он также активировал развертывание батареи Терминала обороны высокогорной зоны (THAAD) и дополнительных батальонов Patriot в местах по всему региону.

Кроме того, Остин приказал подготовить дополнительные силы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы повысить их способность быстро реагировать на вызовы.

США помогают Израилю

19 октября эсминец США сбил три наземных ракеты и несколько беспилотников, которые, вероятно, запустили боевики-хуситы с территории Йемена.

В этот же день военные базы США на Ближнем Востоке атаковали: беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф и ракетный удар произошел на другой базе США в Сирии – Коноко, в Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.

15 октября стало известно, что Пентагон отправил вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье вблизи Израиля, чтобы умерить Иран или Хезболлу от присоединения к конфликту между Израилем и ХАМАС.

9 октября Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосца USS Gerald R. Ford и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и последующей эскалации конфликта.

Ранее США заявляли, что готовят подразделение морской пехоты для быстрого реагирования для возможного развертывания в Израиле.