Пентагон підтвердив передачу Ізраїлю двох систем "Залізний купол"

Сполучені Штати Америки нададуть Ізраїлю дві системи протиракетної оборони "Залізний купол".
Що відомо про передачу систем "Залізний купол”
За словами прессекретаря Пентагону, бригадного генерала Військово-повітряних сил Пета Райдера, системи нададуть "на додаток до ракет-перехоплювачів".
Райдер розповів, що США розгортають близько 900 військовослужбовців на Близькому Сході, але не в Ізраїлі.
У якому разі Залізний купол може підвести Ізраїль
Зокрема, за словами директора сучасної військової академії США Патріка Саллівана, протягом перших 20 хвилин несподіванного нападу на Ізраїль 7 жовтня терористи ХАМАС випустили по території Ізраїля не менше 3 тис ракет.
Тепер американські офіційні особи стурбовані можливістю того, що підтримувана Іраном ліванська "Хезболла" обстрілює ізраїльські міста високоточними ракетами, в той час як військові країни зайняті веденням міських бойових дій в густонаселеному секторі Газа.
Навіть невелике зниження рівня перехоплення "Залізного купола" приблизно до 80% означатиме, що набагато більше ракет пролетять повз, якщо ХАМАС або інші організації почнуть ще один раунд інтенсивних атак.
З огляду на те, що в розпорядженні "Хезболли" знаходиться близько 100 тис ракет і реактивних снарядів, такий переважний наступ і зниження ефективності "Залізного купола" розглядаються офіційними особами на Близькому Сході і за його межами як правдоподібні.
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