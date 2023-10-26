Пентагон підтвердив передачу Ізраїлю двох систем "Залізний купол"

Що відомо про передачу систем "Залізний купол”

За словами прессекретаря Пентагону, бригадного генерала Військово-повітряних сил Пета Райдера, системи нададуть "на додаток до ракет-перехоплювачів".

Райдер розповів, що США розгортають близько 900 військовослужбовців на Близькому Сході, але не в Ізраїлі.

Вони призначені для підтримки регіональних зусиль зі стримування та подальшого посилення можливостей США щодо захисту сил, - уточнив бригадний генерал. Поширити

LIVE: @PentagonPresSec Air Force Brig Gen. Pat Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/Epa1gjixPw — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 26, 2023

У якому разі Залізний купол може підвести Ізраїль

Зокрема, за словами директора сучасної військової академії США Патріка Саллівана, протягом перших 20 хвилин несподіванного нападу на Ізраїль 7 жовтня терористи ХАМАС випустили по території Ізраїля не менше 3 тис ракет.

Тепер американські офіційні особи стурбовані можливістю того, що підтримувана Іраном ліванська "Хезболла" обстрілює ізраїльські міста високоточними ракетами, в той час як військові країни зайняті веденням міських бойових дій в густонаселеному секторі Газа.

Навіть невелике зниження рівня перехоплення "Залізного купола" приблизно до 80% означатиме, що набагато більше ракет пролетять повз, якщо ХАМАС або інші організації почнуть ще один раунд інтенсивних атак.

З огляду на те, що в розпорядженні "Хезболли" знаходиться близько 100 тис ракет і реактивних снарядів, такий переважний наступ і зниження ефективності "Залізного купола" розглядаються офіційними особами на Близькому Сході і за його межами як правдоподібні.