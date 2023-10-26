Пентагон подтвердил передачу Израилю двух систем "Железный купол"
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон подтвердил передачу Израилю двух систем "Железный купол"

Минобороны США
Железный купол
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Соединенные Штаты Америки предоставят Израилю две системы противоракетной обороны "Железный купол".

Что известно о передаче систем "Железный купол"

По словам пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Военно-воздушных сил Пета Райдера, системы предоставят "в дополнение к ракетам-перехватчикам".

Райдер рассказал, что США разворачивают около 900 военнослужащих на Ближнем Востоке, но не в Израиле.

Они предназначены для поддержки региональных усилий по сдерживанию и дальнейшему усилению возможностей США по защите сил, – уточнил бригадный генерал.

В каком случае Железный купол может подвести Израиль

В частности, по словам директора современной военной академии США Патрика Салливана, в течение первых 20 минут неожиданного нападения на Израиль 7 октября террористы ХАМАС выпустили по территории Израиля не менее 3 тыс. ракет.

Теперь американские официальные лица озабочены возможностью того, что поддерживаемая Ираном ливанская "Хезболла" обстреливает израильские города высокоточными ракетами, в то время как военные страны заняты ведением городских боевых действий в густонаселенном секторе Газа.

Даже небольшое снижение уровня перехвата "Железного купола" примерно до 80% будет означать, что гораздо больше ракет пролетят мимо, если ХАМАС или другие организации начнут еще один раунд интенсивных атак.

Учитывая, что в распоряжении "Хезболлы" находится около 100 тыс. ракет и реактивных снарядов, такое преимущественное наступление и снижение эффективности "Железного купола" рассматриваются официальными лицами на Ближнем Востоке и за его пределами как правдоподобные.

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