Іран поки прагне уникнути масштабної війни з Ізраїлем — розвідка США

За інформацією розвідки США, Іран та його союзники на Близькому Сході поки намагаються уникати масштабного протистояння з Ізраїлем.

Що відомо про плани Ірана стосовно війни Ізраїля проти ХАМАС

За інформацією американської розвідки, Іран та його союзники на Близькому Сході поки намагаються визначитись із реакцією на сухопутну операцію ізраїльських військових проти бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС на території сектора Газа і намагаються уникнути вступу у масштабну війну.

За інформацією журналістів видання із посиланням на представників американської розвідки, США прекрасно розуміють, що Іран не має абсолютного контролю за власними сателітами на Близькому Сході, серед яких ливанське терористичне угруповання “Хезболла”.

Американські офіційні особи глибоко стурбовані тим, що внутрішня політика цього угруповання може призвести до ескалації напруженості в "Хезболлі".

Співрозмовники видання, знайомі із роботою розвідки США на Близькому Сході, підкреслюють, що американські спецслужби та розвідка також не завжди мають контроль за зв’язком між Іраном та підконтрольними йому угрупованнями.

Проблема полягає в тому, що всі ці проксі не однаковою мірою підпорядковуються Тегерану - об'єднувати їх разом було б помилкою, - пояснює колишній старший аналітик розвідки США на Близькому Сході Джонатан Панікофф. Поширити

За словами одного з американських посадовців, наразі питання, чи прийде Іран та “Хезболла” на допомогу ХАМАС у реально важкій ситуації, залишається без відповіді.

Тегеран знає, що якщо "Хезболла" піде на ескалацію конфлікту з Ізраїлем або США, то це, найімовірніше, спровокує прямі контратаки проти Ірану, що можуть виявитися для нього руйнівними, - зазначає посадовець. Поширити

За його словами, атаки нижчого рівня, які різні маріонеткові угруповання здійснили проти Ізраїлю і США від 7 жовтня, змусили США розгорнути значні військові сили та засоби, змусили Ізраїль розосередити свої сили і боєприпаси, а також дозволили Ірану уявити себе тим, що він "щось робить" у зв'язку з убивством палестинців у Секторі Газа, і все це з метою уникнення прямого конфлікту.