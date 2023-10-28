Іран проводить навчання і готовий протистояти Ізраїлю та США — The Sun

Водночас на тлі напруженості, що росте зростає, в Ізраїлі військові кораблі США перемістили ближче до Сектора Газа в Середземному морі.

Армія Ірану розпочинає військові навчання з 200 ударними вертольотами та ракетними установками

Для навчань "Влада 1402" дислоковані танки, авіація та особовий склад іранської армії.

На тлі небувалої за десятиліття напруженості на Близькому Сході виникли побоювання, що до війни Ізраїлю і ХАМАС може приєднатися Іран.

Головнокомандувач іранської армії Абдолрахім Мусаві заявив про "готовність протистояти загрозам", цитують його іранські ЗМІ.

Напередодні ввечері, 27 жовтня, Ізраїль відправив війська і танки через кордон Сектора Гази після масованого повітряного удару.

Є побоювання, що Іран може втрутитися — або безпосередньо, або за допомогою своїх проксі-угруповань, таких як Хезболла.

Війська Тегерана проводять навчання, в яких, серед іншого, пущений в дію й модернізовані версії ракет Dawn і Diamond. Провели також випробування нових бомб і ударних вертольотів.

Вертольоти запускали ракети в темряві й знищили умовного противника, якого відстежували за допомогою систем нічного бачення, зазначають журналісти.

Повідомляється, що заявлена мета навчань — визначити можливості армії та зміцнити авторитет країни в плані обороноздатності.

Своєю чергою, США направили в Середземне море свій флот військових кораблів, серед іншого, це і найбільший у світі авіаносець, і елітні ракетні крейсери, есмінці, і фрегати.

Штати все-таки вирішили помститися Тегерану

Глава Міноборони США офіційно підтвердив, що перші удари були нанесені 26 жовтня за вказівкою американського лідера Джо Байдена.

Ллойд Остін також звернув увагу на те, що Штати розпочали цю операцію з метою самооборони.

Під удари американської авіації потрапили два об’єкти на сході Сирії, де базується іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаними з ним угрупованнями".

За словами глави Пентагону, "ці високоточні удари з метою самооборони" є відповіддю на серію невдалих атак на американські бази в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп бойовиків, що розпочалися 17 жовтня.