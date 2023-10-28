Иран проводит обучение и готов противостоять Израилю и США — The Sun

В то же время на фоне растущей напряженности в Израиле военные корабли США переместили ближе к Сектору Газа в Средиземном море.

Армия Ирана начинает военные учения с 200 ударными вертолетами и ракетными установками

Для учений "Власть 1402 года" дислоцированы танки, авиация и личный состав иранской армии.

На фоне небывалой за десятилетие напряженности на Ближнем Востоке возникли опасения, что к войне Израиля и ХАМАС может присоединиться Иран.

Главнокомандующий иранской армией Абдолрахим Мусави заявил о "готовности противостоять угрозам", цитируют его иранские СМИ.

Накануне вечером, 27 октября, Израиль отправил войска и танки через границу Сектора Газа после массированного воздушного удара.

Есть опасения, что Иран может вмешаться — либо непосредственно, либо посредством своих прокси-групп, таких как Хезболла.

Войска Тегерана проводят учения, в которых, среди прочего, пущены в действие и модернизированные версии ракет Dawn и Diamond. Провели также испытания новых бомб и ударных вертолетов.

Вертолеты запускали ракеты в темноте и уничтожили условного противника, отслеженного с помощью систем ночного видения, отмечают журналисты.

Сообщается, что заявленная цель учений – определить возможности армии и укрепить авторитет страны в плане обороноспособности.

В свою очередь США направили в Средиземное море свой флот военных кораблей, среди прочего, это и крупнейший в мире авианосец, и элитные ракетные крейсеры, эсминцы, и фрегаты.

Штаты все-таки решили отомстить Тегерану

Глава Минобороны США официально подтвердил, что первые удары были нанесены 26 октября по указанию американского лидера Джо Байдена.

Ллойд Остин также обратил внимание, что Штаты начали эту операцию с целью самообороны.

Под удары американской авиации попали два объекта на востоке Сирии, где базируется иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки".

По словам главы Пентагона, "эти высокоточные удары с целью самообороны" - ответ на серию неудачных атак на американские базы в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном групп боевиков, начавшихся 17 октября.