Россию исключили из группы финансовых разведок мира за дружбу с КНДР и Ираном
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Россию исключили из группы финансовых разведок мира за дружбу с КНДР и Ираном

Министерство финансов Украины
Флаг России
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“Росфинмониторингу” закрыли доступ к порталу защищенных коммуникаций Egmont Group для получения информации от других финансовых разведок о попытках отмывать деньги или финансировать терроризм.

РФ исключили из Эгмонтской группы ПФР

Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки (Egmont Group) остановила членство Росфинмониторинга – подразделения финансовой разведки России – в группе. Это произошло накануне очередного пленарного заседания FATF, запланированного на следующую неделю,

Об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины.

Egmont Group объединяет 170 финансовых разведок всего мира, включая Сеть борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), с целью сотрудничества и обмена информацией о возможных фактах отмывания денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлениях.

Это решение фактически отключило Росфинмониторингу доступ к порталу защищенных коммуникаций Egmont Group для получения/передачи информации в/из других ПФР о попытках отмывать деньги или финансировать терроризм, – говорится в сообщении.

Руководители Egmont Group во время онлайн-встречи 18 октября 2023 года достигли консенсуса, что доверие серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также избранные им способы коммуникации.

Egmont Group заявила, что остановка членства России и сопутствующие ограничительные меры будут продолжаться до тех пор, пока эти действия будут практическими и необходимыми для защиты интересов и целей организации.

“Росфинмониторинг” стал инструментом авторитаризма – Марченко

Как отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко, Росфинмониторинг стал инструментом авторитаризма, а не органом, борющимся с финансовыми преступлениями.

Контроль над ПФР, вероятно, помогает Кремлю создавать сложные сети, чтобы скрыть происхождение доходов от незаконной деятельности, включая коррупцию и уклонение от санкций, – сказал он.

Министр финансов также добавил:

Отключение России от защищенного веб-портала Egmont Group является результатом сближения России с такими странами, как Северная Корея и Иран. Решение Egmont Group минимизировало риск утечки в санкционированные режимы конфиденциальных отчетов о подозрительных транзакциях и другой финансовой разведке от ПФР мира.

Напомним, Украина с начала войны добивается, чтобы Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) внесла Россию в черный список.

В то же время, на последнем заседании в июне FATF Россию снова не добавили ни в черный список, ни хотя бы в серый.

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