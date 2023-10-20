Россию исключили из группы финансовых разведок мира за дружбу с КНДР и Ираном

“Росфинмониторингу” закрыли доступ к порталу защищенных коммуникаций Egmont Group для получения информации от других финансовых разведок о попытках отмывать деньги или финансировать терроризм.
РФ исключили из Эгмонтской группы ПФР
Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки (Egmont Group) остановила членство Росфинмониторинга – подразделения финансовой разведки России – в группе. Это произошло накануне очередного пленарного заседания FATF, запланированного на следующую неделю,
Об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины.
Egmont Group объединяет 170 финансовых разведок всего мира, включая Сеть борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), с целью сотрудничества и обмена информацией о возможных фактах отмывания денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлениях.
Руководители Egmont Group во время онлайн-встречи 18 октября 2023 года достигли консенсуса, что доверие серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также избранные им способы коммуникации.
Egmont Group заявила, что остановка членства России и сопутствующие ограничительные меры будут продолжаться до тех пор, пока эти действия будут практическими и необходимыми для защиты интересов и целей организации.
“Росфинмониторинг” стал инструментом авторитаризма – Марченко
Как отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко, Росфинмониторинг стал инструментом авторитаризма, а не органом, борющимся с финансовыми преступлениями.
Министр финансов также добавил:
Напомним, Украина с начала войны добивается, чтобы Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) внесла Россию в черный список.
В то же время, на последнем заседании в июне FATF Россию снова не добавили ни в черный список, ни хотя бы в серый.
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