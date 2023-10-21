Иран собирается поставлять машины собственного производства в РФ и Беларусь

Иранские чиновники объявили о намерении экспортировать автомобили собственного производства в Россию и Беларусь.
Иран будет экспортировать свои авто в РФ
Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари объявил о подписании контрактов на экспорт автомобилей иранского производства в целевые страны, включая Россию и Беларусь.
Сафари сказал, что содействие торговле с соседними государствами и странами Африки, Латинской Америки и Восточной Азии – основная политика нынешней администрации.
Сафари добавил, что вступление Ирана в ШОС и БРИКС открыло новые возможности для экспорта продукции в эти страны.
Страны запрещают экспорт своих авто в РФ
Напомним, что в сентябре Грузия ввела запрет на экспорт или транзит в РФ автомобилей, ввезенных из Евросоюза.
В начале августа Японии запретила экспорт подержанных автомобилей в Россию в рамках дополнительных экономических санкций.
В то же время, в течение первых 5 месяцев 2023 года Китай экспортировал в РФ больше автомобилей, чем в любую другую страну.
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