Іран збирається постачати машини власного виробництва в РФ та Білорусь

Іранські посадовці оголосили про намір експортувати автомобілі власного виробництва до Росії та Білорусі.
Іран буде експортувати свої авто до РФ
Заступник міністра закордонних справ Ірану з питань економічної дипломатії Мехді Сафарі оголосив про підписання контрактів на експорт автомобілів іранського виробництва до цільових країн, включаючи Росію та Білорусь.
Сафарі сказав, що сприяння торгівлі з сусідніми державами та країнами Африки, Латинської Америки та Східної Азії є основною політикою нинішньої адміністрації.
Сафарі додав, що вступ Ірану до ШОС і БРІКС відкрив нові можливості для експорту продукції в ці країни.
Країни забороняють експорт своїх авто до РФ
Нагадаємо, що у вересня Грузія запровадила заборону на експорт або транзит до РФ автомобілів, ввезених з Євросоюзу.
На початку серпня Японії заборонила експорт вживаних автомобілів до Росії в рамках додаткових економічних санкцій.
Водночас протягом перших 5 місяців 2023 року Китай експортував до РФ більше автомобілів, ніж до будь-якої іншої країни.
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