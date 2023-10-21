Іран збирається постачати машини власного виробництва в РФ та Білорусь

Іранські посадовці оголосили про намір експортувати автомобілі власного виробництва до Росії та Білорусі.

Іран буде експортувати свої авто до РФ

Заступник міністра закордонних справ Ірану з питань економічної дипломатії Мехді Сафарі оголосив про підписання контрактів на експорт автомобілів іранського виробництва до цільових країн, включаючи Росію та Білорусь.

Сафарі сказав, що сприяння торгівлі з сусідніми державами та країнами Африки, Латинської Америки та Східної Азії є основною політикою нинішньої адміністрації.

Було докладено зусиль для експорту автомобілів вітчизняного виробництва в цільові країни, включаючи Росію та Білорусь, - сказав він. Поширити

Сафарі додав, що вступ Ірану до ШОС і БРІКС відкрив нові можливості для експорту продукції в ці країни.

Країни забороняють експорт своїх авто до РФ

Нагадаємо, що у вересня Грузія запровадила заборону на експорт або транзит до РФ автомобілів, ввезених з Євросоюзу.

На початку серпня Японії заборонила експорт вживаних автомобілів до Росії в рамках додаткових економічних санкцій.

Водночас протягом перших 5 місяців 2023 року Китай експортував до РФ більше автомобілів, ніж до будь-якої іншої країни.