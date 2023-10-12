Путін доручив експортерам продавати валюту через обвал рубля

Рубль зміцнився на 2,6% до 97 за долар після того, як Володимир Путін зобов'язав експортерів продавати валюту. Однак із початку року російська валюта втратила чверть вартості.

Путін ввів обовʼязковий продаж валюти

Уряд РФ оголосив 11 жовтня, що 43 групи компаній-експортерів, включаючи основних виробників нафти, будуть зобов'язані продавати свої доходи від закордонних продажів на внутрішньому ринку за рублі, щоб забезпечити надходження іноземної валюти.

Москва ввела аналогічні вимоги, коли карбованець впав після вторгнення в Україну у 2022 році, але потім скасувала їх, коли валюта відновилася.

Влада встановлюватиме обсяги та інші деталі механізму обов'язкових продажів, при цьому деякі компанії будуть зобов'язані звітувати про свої угоди перед владою. У заяві уряду згадувався указ президента про введення контролю за капіталом, але цей документ не було опубліковано, – зазначає видання. Поширити

Фото – bloomberg

Заходи дають владі надзвичайний ступінь контролю. Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії, відома як Росфінмоніторинг, і центральний банк зможуть переглядати плани деяких компаній із продажу та купівлі іноземної валюти на внутрішньому ринку.

Представники Росфінмоніторингу також відстежуватимуть та забезпечуватимуть дотримання деякими компаніями правил контролю капіталу.

РФ запропонувала перевести світову торгівлю на бартер

Росія хоче використовувати бартер у міжнародній торгівлі, аби не звʼязуватися з валютою долар.

Як заявив віце-прем'єр, міністр промисловості й торгівлі РФ Денис Мантуров, механізм бартеру може стати одним із варіантів відходу від розрахунку в доларах у міжнародній торгівлі та реалізовуватися як у перерахунку на національні валюти, так і безпосередньо у фізичній вазі.

Ми взаємодоповнювані: у вас, наприклад, немає добрив — а у нас є, ми вам добрива — ви нам какао-боби, і так далі. Тим більше, нам долар використовувати не треба…, — сказав він, звертаючись до заступника міністра сільського господарства Бразилії Ренати Міранда. Поширити

Пізніше він пояснив журналістам, що бартерна схема могла б використовуватися більш широко.