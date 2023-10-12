Путин поручил экспортерам продавать валюту из-за обвала рубля

Рубль укрепился на 2,6% до 97 за доллар после того, как Владимир Путин обязал экспортеров продавать валюту. Однако с начала года российская валюта потеряла четверть стоимости.

Путин ввел обязательную продажу валюты

Правительство РФ объявило 11 октября, что 43 группы компаний-экспортеров, включая основных производителей нефти, будут обязаны продавать свои доходы от зарубежных продаж на внутреннем рынке за рубли, чтобы обеспечить поступление иностранной валюты.

Москва ввела аналогичные требования, когда рубль упал после вторжения в Украину в 2022 году, но затем упразднила их, когда валюта восстановилась.

Власти будут устанавливать объемы и другие детали механизма обязательных продаж, при этом некоторые компании будут обязаны отчитываться о своих сделках перед властями. В заявлении правительства упоминался указ президента о введении контроля над капиталом, но этот документ не был опубликован, – отмечает издание. Поделиться

Фото – bloomberg

Меры дают властям чрезвычайную степень контроля. Федеральная служба по финансовому мониторингу России, известная как Росфинмониторинг, и центральный банк смогут пересматривать планы некоторых компаний по продаже и покупке иностранной валюты на внутреннем рынке.

Представители Росфинмониторинга будут также отслеживать и обеспечивать соблюдение некоторыми компаниями правил контроля капитала.

РФ предложила перевести мировую торговлю на бартер

Россия хочет использовать бартер в международной торговле, чтобы не связываться с валютой доллар.

Как заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, механизм бартера может стать одним из вариантов ухода от расчета в долларах в международной торговле и реализовываться как в пересчете на национальные валюты, так и непосредственно в физическом весе.

Мы взаимодополняемы: у вас, например, нет удобрений – а у нас есть, мы вам удобрения – вы нам какао-бобы, и так далее. Тем более, нам доллар использовать не надо…, — сказал он, обращаясь к заместителю министра сельского хозяйства Бразилии Ренате Миранда. Поделиться

Позже он объяснил журналистам, что бартерная схема могла бы использоваться более широко.