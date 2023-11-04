Моссад створив спецпідрозділ NILI. Розпочалося "полювання" на членів ХАМАС, причетних до смертоносної атаки на Ізраїль
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Світ
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Моссад створив спецпідрозділ NILI. Розпочалося "полювання" на членів ХАМАС, причетних до смертоносної атаки на Ізраїль

Моссад
Джерело:  The Indian Express

Шин Бет і Моссад створили спеціальний підрозділ для відстеження членів ХАМАС, які організували жорстокий напад на Ізраїль 7 жовтня. Тоді від рук терористів загинуло понад 1500 ізраїльтян.

Моссад “полює” на бойовиків ХАМАС

Розвідувальне співтовариство Ізраїлю є одним із найкраще фінансованих та найбільш високоефективних служб у всьому світі. Зовнішню розвідку, Моссад, особливо хвалять за серію успішних операцій, проведених протягом 20 століття.

Однак після нападу ХАМАС у жовтні 2023 року репутація ізраїльської розвідки зазнала значного удару.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Шин Бет, служба внутрішньої безпеки країни, разом із Моссадом, що відповідає за зовнішню розвідку, створили спеціальний підрозділ для відстеження членів ХАМАС, які організували смертоносний напад 7 жовтня. Тоді від рук терористів загинуло понад 1500 ізраїльтян.

Ймовірно, цільову групу назвали NILI – єврейський акронім біблійної фрази, що означає «Вічний Ізраїль не збреше». Підрозділ також має символічне значення, поділяючи свою назву зі шпигунською мережею NILI, яка допомагала британцям у боротьбі проти Османської імперії в Палестині під час Першої світової війни.

Арон Брегман, ізраїльський політолог з Королівського коледжу Лондона, який провів шість років в ізраїльській армії, розповів France24, що операції NILI, ймовірно, будуть нагадувати операції Моссада під час операції "Гнів Божий". Тоді агентство вистежувало терористів, причетних до Мюнхенської олімпійської різанини команди Ізраїлю. Їх методично вбивали агенти Моссаду протягом 20 років.

Такі операції як «Гнів Божий» сприяють майже міфічній репутації, яку розвідувальні служби Ізраїлю, і зокрема Моссад, створили собі з 1948 року. Однак, хоча ці служби контролювали низку успішних операцій, вони також несли відповідальність за деякі з найбільш руйнівних провалів розвідки країни.

Група “Хашомер”
indianexpress.com

Групи “Хашомер” і NILI: що відомо

Розвідувальний потенціал Ізраїлю можна простежити аж до 1909 року, задовго до офіційного утворення ізраїльської держави.

Хашомер, або Вартові, були групою, заснованою одними з перших ізраїльських імігрантів до Палестини. Неофіційний підрозділ мав завдання вливатися в місцеві громади та збирати інформацію про можливі атаки.

За 10 років існування “Хашомер” налічувала щонайбільше 100 членів, адже її спосіб дії – перейняття місцевих звичаїв, щоб залишатися непоміченим – був основою нинішньої розвідувальної спільноти.

Деякі члени “Хашомер” були завербовані британцями під час Першої світової війни та організовані в мережу, відому як NILI. Діюча між 1915 і 1917 роками NILI нараховувала близько 30 членів, але, незважаючи на свій невеликий розмір, була дуже ефективною завдяки британському навчанню.

Ерез Девід Мейзел в інтерв’ю Spycast, подкасту YouTube, пояснює , чому створення NILI було таким плідним. Мейзел, який раніше служив бригадним генералом і директором Армії оборони Ізраїлю, стверджує:

Найважливіше в досвіді Першої світової війни полягає в тому, що раптово з’явився розвідувальний потенціал, хоча він тільки зароджується. Він дуже новий, він дуже маленький, він дуже секретний, але він має певний успіх.

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