Зеленский может посетить Израиль на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Израиль с официальным визитом.

Что известно о визите Зеленского в Израиль

По информации СМИ, подготовка к приезду Зеленского находится на продвинутой стадии. Сам визит может состояться в понедельник или вторник.

В телерепортаже отмечено, что визит Зеленского и его фотография с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими израильскими лидерами «может послать сигнал о том, что подвергающийся нападкам цивилизованный мир противостоит менее образованному миру и атакует в ответ».

Это означает что-то вроде единого фронта Израиля, Украины, Европы и США против оси Россия-Иран, - сообщают СМИ. Поделиться

Как Израиль и Россия поссорились из-за Сирии

По информации журналистов издания Bloomberg, после нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября, военные ЦАХАЛа возобновили удары по подконтрольным Ирану боевикам ливанской "Хезболлы" на территории Сирии.

При этом Израиль прекратил предупреждать Россию о нанесении ударов по объектам иранских наемников в Сирии.

Более того, существует опасность того, что Сирия станет новым фронтом в войне между Израилем и ХАМАСом, ситуации которой США и региональные союзники пытаются избежать, стремясь сдержать конфликт.

Напряженность уже высока на границе Израиля с Ливаном, где базируется Хезболла и там, где она ежедневно ведет перестрелку с израильскими вооруженными силами.

За последнее десятилетие Сирия превратилась в поле глобального сражения. США разместили там около 1 тыс военнослужащих для борьбы с исламистскими экстремистами, а Турция борется с курдскими группировками на севере. Тем временем Иран и Россия помогают президенту Башару Асаду оставаться у власти. Сотни тысяч людей были убиты, миллионы были вынуждены бежать из страны.

Сегодня тотальная война уступила место более эпизодическим боям, но конфликт между Израилем и сектором Газа усиливает напряженность.

Израиль на протяжении многих лет регулярно наносил удары по целям в Сирии, в основном для того, чтобы помешать тамошним боевикам "Хезболлы", или обеспечить безопасность своей северо-восточной границы.

С тех пор как Россия вмешалась в сирийскую войну в 2015 году, она координирует свою деятельность с Израилем, чтобы гарантировать, что их силы не столкнутся или по ошибке обстреляют друг друга.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что его силы полны решимости помешать Ирану переправлять оружие через Сирию в соседний Ливан, где базируется "Хезболла".

С тех пор как началась война между Израилем и ХАМАСом, сотни поддерживаемых Ираном боевиков перебрались из границы Ирака и Сирии, чтобы быть ближе к Израилю.

По словам Чарльза Листера, возглавляющего программу по Сирии в Вашингтонском аналитическом центре "Институт Ближнего Востока", они совершили как минимум 12 нападений на Израиль.

Бадр Джамус, лидер базирующейся в Стамбуле сирийской оппозиции, заявил, что Москва, возможно, будет довольна тем, что поддерживаемая Ираном эскалация на израильско-сирийском фронте будет еще больше отвлекать запад от Украины.

По его словам, Путин, возможно, также хочет заставить США и их союзников обратиться за помощью к России в предотвращении более широкого конфликта.