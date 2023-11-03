Зеленський може відвідати Ізраїль наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати Ізраїль із офіційним візитом.
Що відомо про візит Зеленського до Ізраїлю
За інформацією ЗМІ, підготовка до приїзду Зеленського «знаходиться на просунутій стадії». Сам візит може відбутися у понеділок чи вівторок.
У телерепортажі зазначено, що візит Зеленського та його фотографія з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими лідерами «може послати сигнал про те, що цивілізований світ, який піддається нападкам, протистоїть менш освіченому світу та атакує у відповідь».
Як Ізраїль та Росія посварились через Сирію
За інформацією журналістів видання Bloomberg, після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, військові ЦАХАЛа поновили удари по підконтрольних Ірану бойовиках ліванської “Хезболли” на території Сирії.
При цьому Ізраїль припинив попереджати Росію про завдання ударів по об’єктах іранських найманців в Сирії.
Більше того, існує небезпека того, що Сирія стане новим фронтом у війні між Ізраїлем та ХАМАСом, ситуації, якої США та регіональні союзники намагаються уникнути, прагнучи стримати конфлікт.
Напруженість вже висока на кордоні Ізраїлю з Ліваном, де базується "Хезболла" і там, де вона щодня веде перестрілку з ізраїльськими збройними силами.
За останнє десятиліття Сирія перетворилася на поле глобальної битви. США розмістили там майже 1 тис військовослужбовців для боротьби з ісламістськими екстремістами, а Туреччина бореться з курдськими угрупованнями на півночі. Тим часом Іран і Росія допомагають президенту Башару Асаду залишатися при владі. Сотні тисяч людей були вбиті, мільйони були змушені тікати з країни.
Сьогодні тотальна війна поступилася місцем більш епізодичним боям, але конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази посилює напруженість.
Ізраїль протягом багатьох років регулярно завдавав ударів по цілях у Сирії, в основному для того, щоб перешкодити тамтешнім бойовикам "Хезболли", або забезпечити безпеку свого північно-східного кордону.
З тих пір, як Росія втрутилася в сирійську війну в 2015 році, вона координує свою діяльність з Ізраїлем, щоб гарантувати, що їхні сили не зіткнуться або помилково обстріляють один одного.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що його сили сповнені рішучості перешкодити Ірану переправляти зброю через Сирію в сусідній Ліван, де базується "Хезболла".
Відтоді, як почалася війна між Ізраїлем і ХАМАСом, сотні підтримуваних Іраном бойовиків перебралися з кордону Іраку і Сирії, щоб бути ближче до Ізраїлю.
За словами Чарльза Лістера, який очолює програму по Сирії у Вашингтонському аналітичному центрі "Інститут Близького Сходу", вони здійснили як мінімум 12 нападів на Ізраїль.
Бадр Джамус, лідер сирійської опозиції, яка базується в Стамбулі, заявив, що Москва, можливо, буде задоволена тим, що підтримувана Іраном ескалація на ізраїльсько-сирійському фронті буде ще більше відволікати захід від України.
За його словами, Путін, можливо, також хоче змусити США і їхніх союзників звернутися за допомогою до Росії в запобіганні більш широкого конфлікту.
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