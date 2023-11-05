Зеленский ответил на заявления Трампа о возможности мгновенно остановить войну в Украине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления бывшего американского лидера Дональда Трампа по поводу его желания в течение суток остановить развязанную Россией войну против Украины в случае возвращения на пост президента.

Что Зеленский ответил Трампу

Зеленский отметил, что ему понадобится около 24 минут, чтобы объяснить экспрезиденту США, почему его заявления невыполнимы.

Президент подчеркнул, что нынешний американский лидер Джо Байден посещал с визитом Украину и знает о вещах, которые можно понять, лишь увидев их своими глазами.

Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, мне понадобится 24 минуты – не больше – чтобы объяснить, что он не сможет, разобраться с этой войной, что он не сможет принести мир через Путина. Если только он (Трамп) не собирается передать нашу землю этому ужасному человеку, Путину, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Как Запад может помочь Украине в войне

По словам президента, западные партнеры пока могут очень помочь Украине за счет предоставления дополнительных систем ПВО, оружия и боеприпасов.

Во-первых, с дополнительными ПВО, наши люди вернутся домой, экономика улучшится, наш ВВП увеличится. Европейские страны, G7, США начали работать с российскими активами, – отметил Зеленский. Поделиться

По словам Зеленского, если у Украины будет даже только проценты по российским активам - 300 млн долларов, то Киев сможет закрыть половину дыры в бюджете.