Зеленский ответил на заявления Трампа о возможности мгновенно остановить войну в Украине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления бывшего американского лидера Дональда Трампа по поводу его желания в течение суток остановить развязанную Россией войну против Украины в случае возвращения на пост президента.
Что Зеленский ответил Трампу
Зеленский отметил, что ему понадобится около 24 минут, чтобы объяснить экспрезиденту США, почему его заявления невыполнимы.
Президент подчеркнул, что нынешний американский лидер Джо Байден посещал с визитом Украину и знает о вещах, которые можно понять, лишь увидев их своими глазами.
Как Запад может помочь Украине в войне
По словам президента, западные партнеры пока могут очень помочь Украине за счет предоставления дополнительных систем ПВО, оружия и боеприпасов.
По словам Зеленского, если у Украины будет даже только проценты по российским активам - 300 млн долларов, то Киев сможет закрыть половину дыры в бюджете.
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