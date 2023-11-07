Трамп публично отреагировал на новое предложение Зеленского

Бывший президент США Дональд Трамп наконец-то решил ответить на приглашение главы государства Владимира Зеленского посетить Украину.
Трамп отказался ехать в Украину
Скандальный американский политик придумал причину, по которой, мол, он не может приехать с официальным визитом в нашу страну.
По его словам, все потому, что команда Владимира Зеленского сейчас ведет коммуникацию с администрацией действующего президента Штатов Джо Байдена.
Что на самом деле Зеленский предлагал Трампу
Во время интервью телеканала NBC Украинский лидер публично предложил приехать в Украину Дональду Трампу.
Это произошло после того, как последний начали уверять американцев и международное сообщество в том, что в роли президента США мог бы завершить войну между Россией и Украиной за один день.
Еще в одном интервью президент Украины призвал бывшего главу США публично поделиться своими мирными планами по скорейшему прекращению развязанной Россией войны.
Что важно понимать, Дональд Трамп неоднократно утверждал, что у него якобы есть "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высшую должность.
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