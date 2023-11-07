Трамп публично отреагировал на новое предложение Зеленского
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Трамп публично отреагировал на новое предложение Зеленского

Дональд Трамп
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Источник:  online.ua

Бывший президент США Дональд Трамп наконец-то решил ответить на приглашение главы государства Владимира Зеленского посетить Украину.

Трамп отказался ехать в Украину

Скандальный американский политик придумал причину, по которой, мол, он не может приехать с официальным визитом в нашу страну.

По его словам, все потому, что команда Владимира Зеленского сейчас ведет коммуникацию с администрацией действующего президента Штатов Джо Байдена.

Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что было бы некстати ехать в Украину в это время. Сейчас с ним ведет дело администрация Байдена, и я не хотел бы создавать конфликт интересов, – заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Что на самом деле Зеленский предлагал Трампу

Во время интервью телеканала NBC Украинский лидер публично предложил приехать в Украину Дональду Трампу.

Это произошло после того, как последний начали уверять американцев и международное сообщество в том, что в роли президента США мог бы завершить войну между Россией и Украиной за один день.

Еще в одном интервью президент Украины призвал бывшего главу США публично поделиться своими мирными планами по скорейшему прекращению развязанной Россией войны.

Что важно понимать, Дональд Трамп неоднократно утверждал, что у него якобы есть "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высшую должность.

Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими… Я бы сказал Зеленскому: "Хватит. Вы должны заключить соглашение. Я бы сказал Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень многое. Мы (дадим Украине. – ред. .) больше, чем они когда-либо получали, если придетсяЯ заключу соглашение за один день.За один день, – заявлял Трамп.

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