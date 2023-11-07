Трамп публічно відреагував на нову пропозицію Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп публічно відреагував на нову пропозицію Зеленського

Дональд Трамп
Джерело:  online.ua

Колишній президент США Дональд Трамп нарешті вирішив відповісти на запрошення глави держави Володимира Зеленського відвідати Україну.

Трамп відмовився їхати в Україну

Скандальний американський політик вигадав причину, через яку, мовляв, він не може приїхати з офіційним візитом до нашої країни.

За його словами, все тому, що команда Володимира Зеленського наразі, мовляв, веде комунікацію з адміністрацією чинного президента Штатів Джо Байдена.

Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. Зараз із ним веде справу адміністрація Байдена, і я не хотів би створювати конфлікт інтересів, – заявив Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNEWSMAX%2Fposts%2Fpfbid0sfYmTC5WLrg8ehhLR8K3m5uDnXEjh3XnkK3BSu1kWeE9v9dk7MV7XCxrNVW1NTkFl&show_text=true&width=500" width="500" height="520" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Що насправді Зеленський пропонував Трампу

Під час інтерв'ю телеканалу NBC, яке транслювалось напередодні, український лідер публічно запропонував приїхати в Україну Дональду Трампу.

Це сталося після того, як останні почав запевняти американців та міжнародну спільноту в тому, що у ролі президента США міг би завершити війну між Росією та Україною за один день.

У давнішому інтерв'ю президент України закликав колишнього очільника США публічно поділитися своїми мирними планами щодо швидкого припинення розв’язаної Росією війни.

Що важливо розуміти, Дональд Трамп неодноразово стверджував, що у нього нібито є "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.

Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома… Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду. Я б сказав Путіну: якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми (дамо Україні. – Ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться. Я укладу угоду за один день. За один день, – заявляв Трамп.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У США почався судовий процес щодо дискваліфікації Трампа у президентських виборах
Дональд Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський відповів на заяви Трампа щодо можливості миттєво зупинити війну в Україні
Володимир Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп назвав кримінальні справи проти нього політично вмотивованими
Дональд Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм