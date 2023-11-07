Трамп публічно відреагував на нову пропозицію Зеленського

Трамп відмовився їхати в Україну

Скандальний американський політик вигадав причину, через яку, мовляв, він не може приїхати з офіційним візитом до нашої країни.

За його словами, все тому, що команда Володимира Зеленського наразі, мовляв, веде комунікацію з адміністрацією чинного президента Штатів Джо Байдена.

Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. Зараз із ним веде справу адміністрація Байдена, і я не хотів би створювати конфлікт інтересів, – заявив Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів. Поширити

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Що насправді Зеленський пропонував Трампу

Під час інтерв'ю телеканалу NBC, яке транслювалось напередодні, український лідер публічно запропонував приїхати в Україну Дональду Трампу.

Це сталося після того, як останні почав запевняти американців та міжнародну спільноту в тому, що у ролі президента США міг би завершити війну між Росією та Україною за один день.

У давнішому інтерв'ю президент України закликав колишнього очільника США публічно поділитися своїми мирними планами щодо швидкого припинення розв’язаної Росією війни.

Що важливо розуміти, Дональд Трамп неодноразово стверджував, що у нього нібито є "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.