Трамп публічно відреагував на нову пропозицію Зеленського

Колишній президент США Дональд Трамп нарешті вирішив відповісти на запрошення глави держави Володимира Зеленського відвідати Україну.
Трамп відмовився їхати в Україну
Скандальний американський політик вигадав причину, через яку, мовляв, він не може приїхати з офіційним візитом до нашої країни.
За його словами, все тому, що команда Володимира Зеленського наразі, мовляв, веде комунікацію з адміністрацією чинного президента Штатів Джо Байдена.
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Що насправді Зеленський пропонував Трампу
Під час інтерв'ю телеканалу NBC, яке транслювалось напередодні, український лідер публічно запропонував приїхати в Україну Дональду Трампу.
Це сталося після того, як останні почав запевняти американців та міжнародну спільноту в тому, що у ролі президента США міг би завершити війну між Росією та Україною за один день.
У давнішому інтерв'ю президент України закликав колишнього очільника США публічно поділитися своїми мирними планами щодо швидкого припинення розв’язаної Росією війни.
Що важливо розуміти, Дональд Трамп неодноразово стверджував, що у нього нібито є "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.
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