Серед офіційних осіб ЄС зростає тривога через ймовірне повернення Дональда Трампа у крісло президента США.

Що відомо про побоювання ЄС стосовно перемоги Трампа на виборах у США

Журналісти видання зазначають, що серед європейських посадовців не має розуміння, як будувати стосунки з Вашингтоном у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США у наступному році.

Більш того, деякі європейські політики серйозно побоюються, що політика Трампа може призвести до розвалу НАТО.

На думку європейських політиків, перемога Трампа на виборах США буде означати не тільки відмову від підтримки України, а й згортання американської політики на території Європи.

В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО, - зазначив колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу Джеймс Ставрідіс. Поширити

У зв'язку з цим європейські посли і представники аналітичних центрів здійснюють таємні візити до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри.

На думку авторів матеріалу, країни, які є "найбільш уразливими до нападу з боку Росії" намагатимуться завоювати прихильність Трампа за допомогою збільшення замовлень американської зброї або символічних кроків, спрямованих на його вихваляння.

Що відомо про перспективи перемоги Трампа на виборах у США

За даними соціологічного опитування, проведенного виданням The Wall Street Journal, колишній президент Дональд Трамп обходить нинішнього президента Джо Байдена у президентському рейтингу на 4%.

Згідно з опитуванням, Трамп обганяє Байдена в гіпотетичному голосуванні з 47% голосів проти 43%.

Якщо до списку додають п'ятьох потенційних незалежних кандидатів, то перевага Трампа збільшується на шість пунктів — із 37% проти 31% у Байдена.

WSJ пише, що опитування демонструє збільшення невдоволення Байденом з боку виборців, лише 23% респондентів схвалюють політику чинного президента США, 53% кажуть, що його дії їм зашкодили.

Водночас більш ніж половина опитаних схвалюють внутрішню політику Трампа, ще 37% сказали, що постраждали від його дій.

Роботу Байдена схвалюють 37% – це найнижчий показник за час його каденції, 61% бачать його імідж у негативному світлі.

Соціологи зазначили, що Байдену не вистачає голосів кількох груп, які послідовно голосують за Демократичну партію – молодь, чорношкірі та латиноамериканці.