Суд у США дозволив притягти Трампа до відповідальності за штурм Капітолія

Федеральний апеляційний суд США постановив, що експрезидент країни Дональд Трамп не має "абсолютного імунітету" за його спроби залишитися при владі після виборів 2020 року і його можна судити через штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
Трамп не має імунітету до відповідальності за штурм Капітолія
Рішення про можливість притягнення Трампа до відповідальності ухвалили одразу два апеляційні суди.
Одни з них постановив, що поліцейські можуть подати на Трампа позов за тілесні ушкодження, які вони отримали під час заворушень у Капітолії США 6 січня 2021 року.
Через кілька годин суддя, який розглядав кримінальну справу Трампа за звинуваченнями у підриві виборів, постановив, що Трамп не має захисту від переслідування як колишній президент.
Апеляційний суд США округу округ Колумбія заявив, що Трамп все ще може користуватися імунітетом від цивільного позову за офіційні дії, які він вчиняв як президент. Але в одностайній думці, написаній головним суддею Шрі Шрінівасаном, вони погодилися, що «його кампанія, спрямована на переобрання, не є офіційним актом президента».
Що відомо про штурм Капітолія у 2021 році
6 січня 2021 року прихильники Трампа, серед яких були члени ультраправого руху Proud Boys, розпочали штурм будівлі Конгресу США.
У будівлі в той час проходило засідання Сенату, де мали затвердити результати виборів президента, на яких переміг Джо Байден.
Під час штурму у приміщенні сталися сутички протестувальників з поліцією, під час яких загинули п'ятеро людей, серед яких офіцер поліції.
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