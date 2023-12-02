Суд в США разрешил привлечь Трампа к ответственности за штурм Капитолия

Федеральный апелляционный суд США постановил, что у экспрезидента страны Дональда Трампа нет "абсолютного иммунитета" за его попытки остаться у власти после выборов 2020 года и его можно судить из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Трамп не имеет иммунитета к ответственности за штурм Капитолия

Решение о возможности привлечения Трампа к ответственности приняли сразу два апелляционных суда.

Одни из них постановили, что полицейские могут подать на Трампа иск за телесные повреждения, полученные ими во время беспорядков в Капитолии США 6 января 2021 года.

Через несколько часов судья, рассматривавший уголовное дело Трампа по обвинениям в подрыве выборов, постановил, что Трамп не имеет защиты от преследования как бывший президент.

Какими бы иммунитетами ни пользовался действующий президент, в Соединенных Штатах одновременно есть только один главный исполнительный директор, и эта должность не дает пожизненного разрешения «выйти из тюрьмы». Четырехлетняя служба Трампа в должности Главнокомандующего не наделила его божественным правом королей избегать уголовной ответственности, — написала судья Таня С. Чуткан из Окружного суда США в Вашингтоне в своем решении. Поделиться

Апелляционный суд США округа округ Колумбия заявил, что Трамп все еще может пользоваться иммунитетом от гражданского иска за официальные действия, которые он совершал как президент. Но в единодушном мнении, написанном главным судьей Шри Шринивасаном, они согласились, что «его кампания, направленная на переизбрание, не является официальным актом президента».

Что известно о штурме Капитолия в 2021 году

6 января 2021 года поклонники Трампа, среди которых были члены ультраправого движения Proud Boys, начали штурм здания Конгресса США.

В здании в то время проходило заседание Сената, где должны были утвердить результаты выборов президента, на которых победил Джо Байден.

В ходе штурма в помещении произошли столкновения протестующих с полицией, во время которых погибли пять человек, среди которых офицер полиции.