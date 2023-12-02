Суд в США разрешил привлечь Трампа к ответственности за штурм Капитолия

Федеральный апелляционный суд США постановил, что у экспрезидента страны Дональда Трампа нет "абсолютного иммунитета" за его попытки остаться у власти после выборов 2020 года и его можно судить из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Трамп не имеет иммунитета к ответственности за штурм Капитолия
Решение о возможности привлечения Трампа к ответственности приняли сразу два апелляционных суда.
Одни из них постановили, что полицейские могут подать на Трампа иск за телесные повреждения, полученные ими во время беспорядков в Капитолии США 6 января 2021 года.
Через несколько часов судья, рассматривавший уголовное дело Трампа по обвинениям в подрыве выборов, постановил, что Трамп не имеет защиты от преследования как бывший президент.
Апелляционный суд США округа округ Колумбия заявил, что Трамп все еще может пользоваться иммунитетом от гражданского иска за официальные действия, которые он совершал как президент. Но в единодушном мнении, написанном главным судьей Шри Шринивасаном, они согласились, что «его кампания, направленная на переизбрание, не является официальным актом президента».
Что известно о штурме Капитолия в 2021 году
6 января 2021 года поклонники Трампа, среди которых были члены ультраправого движения Proud Boys, начали штурм здания Конгресса США.
В здании в то время проходило заседание Сената, где должны были утвердить результаты выборов президента, на которых победил Джо Байден.
В ходе штурма в помещении произошли столкновения протестующих с полицией, во время которых погибли пять человек, среди которых офицер полиции.
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