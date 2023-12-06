Эксглава НАТО раскрыл запасной план Путина в войне против Украины

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в настоящее время кремлевский диктатор Владимир Путин все еще в силах продолжать преступную войну против Украины и переходит в запасный план.

Что известно о запасной план Путина в войне против Украины

Расмуссен подчеркнул, что, несмотря на провал собственного плана по быстрому захвату Украины, кремлевский диктатор все еще надеется на победу в развязанной войне.

По его словам, плохой новостью является то, что Путин переходит в запасный план.

“План А” заключался в том, чтобы завоевать Украину за несколько дней и создать проблемы для правительства в Киеве. Он потерпел неудачу, поэтому сейчас он ведет войну на истощение. Его цель – сделать так, чтобы конфликт завершился безрезультатно, дестабилизировать Украину, сделать ее слабой, - объясняет бывший генсек НАТО. Поделиться

Он подчеркнул, что западные партнеры Украины должны разработать четкую стратегию, которая позволит Украине одержать победу.

При этом Расмуссен подчеркнул, что западные партнеры должны определить сроки достижения победы.

Мало того, что Украина должна выжить, но она должна выжить как свободная, независимая и демократическая страна, значит выгнать все российские войска с украинской земли, - подчеркнул эксгенсек НАТО. Поделиться

Что служит залогом победы Украины в войне против РФ

Он призвал западных партнеров помогать Украине столько, сколько это потребуется.

Расмуссен также признал необходимость создания новой архитектуры европейской безопасности и предоставления Украине членства в НАТО и ЕС.