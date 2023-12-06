Путин прилетел в Абу-Даби в ОАЭ — известна причина

6 декабря российский диктатор Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. Также он посетит Саудовскую Аравию.

Путин прилетел в столицу ОАЭ

В ОАЭ у Путина запланированы переговоры с лидером страны Мохаммедом Аль Нахайяном — сначала в составе делегаций, а также лично.

Вечером Путин отправится в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мохаммедом Аль Саудом.

Отметим, что с марта 2023 года Путин находится в розыске Международного уголовного суда по обвинению в похищении украинских детей с оккупированных территорий.

Однако ОАЭ и Саудовская Аравия не признают юрисдикцию МКС.

Это четвертое международное путешествие Путина за последние два месяца. В октябре он посетил Кыргызстан и Китай, в ноябре – в Казахстан.

Зачем Путин поехал в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Аналитики ISW считают, что Путин пытается укрепить позиции России в странах Персидского залива.

5 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль-Нахаяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Путин «обменяется мнениями» о двусторонних отношениях, международной и региональной повестке дня.

Песков также заявил, что переговоры будут проходить в рамках ОПЕК+. 30 ноября члены ОПЕК+ согласились снизить добычу нефти в начале 2024 года, чтобы стабилизировать цены на нефть.

Аналитики ISW предполагают, что Кремль намерен использовать сотрудничество в сфере добычи нефти и якобы "дипломатическое" участие РФ в войне Израиля с ХАМАС и в других конфликтах, чтобы укрепить взаимодействие с государствами Персидского залива.

В частности, Кремль, вероятно, заинтересован в уравновешивании потенциальной обеспокоенности Саудовской Аравии и ОАЭ по увеличению зависимости РФ от Ирана в сфере безопасности.