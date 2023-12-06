Путін прилетів до Абу-Дабі в ОАЕ — відома причина
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Путін прилетів до Абу-Дабі в ОАЕ — відома причина

Путін та Мохаммед Аль Нахайян
Джерело:  online.ua

6 грудня російський диктатор Володимир Путін прибув в Об'єднані Арабські Емірати. Також він відвідає Саудівську Аравію.

Путін прилетів до столиці ОАЕ

В ОАЕ у Путіна заплановані переговори з лідером країни Мохаммедом Аль Нахайяном — спочатку у складі делегацій, а також віч-на-віч.

Ввечері Путін вирушить до Саудівської Аравії, де зустрінеться зі спадкоємним принцем Мохаммедом Аль Саудом.

Зазначимо, що з березня 2023 року Путін перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду за звинуваченнями у викраденні українських дітей із окупованих територій.

Однак ОАЕ та Саудівська Аравія не визнають юрисдикцію МКС.

Це четверта міжнародна подорож Путіна за останні два місяці. У жовтні він відвідав Киргизстан та Китай, у листопаді – у Казахстан.

Навіщо Путін поїхав в ОЕА та Саудівську Аравію

Аналітики ISW вважають, що Путін намагається зміцнити позицій Росії у країнах Перської затоки.

5 грудня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що під час зустрічі з президентом ОАЕ Мухаммедом бін Заїдом Аль-Нахаяном і спадковим принцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом Путін «обміняється думками» про двосторонні відносини, міжнародний та регіональний порядок денний.

Пєсков також заявив, що переговори відбуватимуться в рамках ОПЕК+. 30 листопада члени ОПЕК+ погодилися зменшити видобуток нафти на початку 2024 року, щоб стабілізувати ціни на нафту.

Аналітики ISW припускають, що Кремль має намір використати співробітництво у сфері видобутку нафти та нібито «дипломатичну» участь РФ у війні Ізраїлю з ХАМАС та в інших конфліктах, щоб зміцнити взаємодію з державами Перської затоки.

Зокрема, Кремль, ймовірно, зацікавлений ​​в урівноважуванні потенційного занепокоєння Саудівської Аравії та ОАЕ щодо збільшення залежності РФ від Ірану у сфері безпеки.

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