Президент Ірану прибуде до Москви для зустрічі з Путіним

Що відомо про візит

Як повідомляють іранські ЗМІ, Раїсі поїде в Москву на запрошення президента РФ Володимира Путіна.

Президент Ірану планує провести "консультації з двосторонніх питань, включаючи економічні відносини, а також регіональні та міжнародні питання, особливо питання Палестини та події в Газі".

Як наголошує видання, це вже другий візит Раїсі до Росії.

Що відомо про співпрацю Ірану та Кремля

Іран та Росія підписали великі угоди у військовій сфері. За даними Tasnim, у вересні ВПС Ірану отримали перші навчально-тренувальні літаки Як-130 російського виробництва.

Як-130 є дозвуковим двомісним реактивним навчально-тренувальним і легким бойовим літаком. Він нібито має допомогти іранським військовим льотчикам пройти підготовку з управління новими винищувачами, такими як Су-57.

В липні Держдеп США заявив, що військове партнерство між Росією та Іраном поглиблюється.

Тиждень тому Сполучені Штати висловили побоювання, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для ведення війни проти України.

Журналісти посилаються на періодичні звіти, які свідчать про те, що Іран вже має на озброєнні російські системи ППО С-400, більш досконалі, ніж С-300ПМУ-2, які Москва передала Тегерану в 2016 році в рамках відкладеного контракту, спочатку підписаного в 2007 році.

У 2015 році широко поширилися чутки про те, що Іран скористається можливістю закупити у Росії 300 основних бойових танків Т-90 для своєї регулярної армії.

Для Москви продаж цієї високоякісної зброї доведе, що вона все ще може забезпечити нові контракти на експорт зброї, незважаючи на численні проблеми з ланцюжком поставок, з якими вона зіткнулася після вторгнення в Україну.