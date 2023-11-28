Іран купуватиме російські винищувачі та вертольоти — Tasnim

Іран домовився про постачання російських винищувачів Су-35, гелікоптерів Мі-28 та навчальних літаків.

Які літаки отримає Іран від РФ

Заступник міністра оборони Мехді Фарахі заявив, що завершено розробку планів з постачання винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і реактивних навчально-тренувальних літаків Як-130 у бойові підрозділи збройних сил Ірану.

За його словами, вони обов'язково надійдуть у розпорядження Ірану, і наразі триває відповідний процес.

Зазначається, що військово-повітряні сили Ірану мають лише кілька десятків ударних літаків, включаючи російські, а також застарілі американські моделі, придбані ще до 1979 року.

Що відомо про співпрацю Ірану та Кремля

Іран та Росія підписали великі угоди у військовій сфері. За даними Tasnim, у вересні ВПС Ірану отримали перші навчально-тренувальні літаки Як-130 російського виробництва.

Як-130 є дозвуковим двомісним реактивним навчально-тренувальним і легким бойовим літаком. Він нібито має допомогти іранським військовим льотчикам пройти підготовку з управління новими винищувачами, такими як Су-57.

В липні Держдеп США заявив, що військове партнерство між Росією та Іраном поглиблюється.

Тиждень тому Сполучені Штати висловили побоювання, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для ведення війни проти України.